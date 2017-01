„Pravidelná valoriazce přinese do systému veřejného zdravotnictví v příštích třech letech každý rok tři a půl miliardy korun navíc, kumulativně za každý další rok. Dovolí to zvyšování platů ve zdravotnictví, ale je to klíčové pro koncentraci na drahou medicínu. Dramaticky nám totiž rostou náklady například na léčbu pro onkologicky nemocné pacienty nebo na léky na roztroušenou sklerózu,” sdělil Ludvík.

Valorizací zdravotního pojištění se vláda zabývala již v létě. Ministerstvo zdravotnictví navrhovalo navýšit platby v příštích třech letech o 4,3 miliardy, 3,6 miliardy a 3,8 miliardy. Kvůli koaličním sporům se ovšem projednávání utnulo.

Nakonec se ministr financí Andrej Babiš (ANO) s ministrem Miloslavem Ludvíkem na kompromisním řešení, tedy na částce 3,5 miliardy ročně.

Stát platí zdravotní pojištění za téměř šest miliónů plátců, mezi nimi jsou především děti, senioři a nezaměstnaní. Letos dosahuje vyměřovací základ 6814 korun, měsíční platba za jednoho pojištěnce tedy činí 920 korun. Valorizace zdravotního pojištění se stala v posledních letech předmětem sporů, a proto se mezi léty 2010 až 2013 vůbec nenavyšovala a systém zdravotního pojištění vyčerpal své rezervy.