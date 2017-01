Vláda schválila snížení doplatků na léky pro děti a seniory

Vláda v pondělí schválila novelu zákona o pojištění, podle níž by senioři a děti zaplatili na doplatcích na léky méně. Nově by lidé starší 70 let mohli žádat o vrácení peněz v případě, že za rok utratí za léky na předpis více než 500 korun. Děti a mladiství do 18 let a senioři do 70 let by mohli ročně zaplatit pouze tisíc korun. Změna by mohla platit již od 1. ledna příštího roku.