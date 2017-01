Třináctiletka TOP 09 počítá s internetovými volbami i zavedením eura

TOP 09 plánuje v průběhu následujících 13 let zavést elektronické volby, euro, nebo třeba přivést životní úroveň v ČR na úroveň v Německu. Také se počítá se snížením odvodů do zdravotního a důchodového systému. Uvádí to v dokumentu Vize 2030: Úspěšná země – odolná společnost, který v sobotu strana představila.