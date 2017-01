„Jsem přesvědčen, že bychom do budoucna měli vytvořit investiční fond, který by byl financován z části výnosu spotřební daně z tabáku a alkoholu,“ uvedl Sobotka.

Dodal, že Česko do budoucna už nemůže tolik spoléhat na peníze z fondů EU, z nichž byly v minulosti některé investice, hlavně do mimopražských nemocnic, financovány. Navíc Praha jako bohatý region už by na tyto účely další finance čerpat nemohla.

„Ze zdravotního pojištění primárně budeme muset zajistit, aby nám nechyběli lékaři a zdravotní sestry, úhradu léků a běžné péče, ale neumím si představit, že bychom z pojištění ještě mohli financovat náročné investice,“ uvedl premiér.

Ještě do voleb

„Rád bych, aby byla zahájena diskuse, jak financovat investice ve veřejných zdravotnických zařízeních včetně toho, zda by peníze neměly jít zčásti ze spotřební daně z tabáku a alkoholu. Určitá částka by pak byla zákonem určena na budoucí investiční fond,“ dodal Sobotka.

Ještě do voleb by ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) měl pro vládu připravit příslušné podklady k takovému fondu a Sobotka očekává, že politické strany se k návrhu vyjádří i ve svých volebních programech pro podzimní volby. Samotný fond by pak mohl vzniknout zřejmě na začátku příštího volebního období.

Prezident České lékařské komory Milan Kubek Právu v pátek řekl, že tento nápad vítá, protože komora už ho prosazuje několik let, a předpokládá, že by se mohl stihnout ještě do konce tohoto roku, aby zdravotnictví dál mohlo poskytovat kvalitní služby.

„Každé peníze, které přijdou do zdravotnictví, jsou vítané,“ uvedl Kubek a dodal, že z fondu by se ale neměly hradit jen investice pro velké nemocnice, ale i pro malé.

V pondělí o limitu

Premiér v pátek také oznámil, že vláda se v pondělí bude zabývat novelou zákona o zdravotním pojištění, která by měla zajistit lepší dostupnost zdravotní péče pro děti a seniory.

„Budeme projednávat návrh, aby se snížil limit maximální roční spoluúčasti u dětí do 18 let a seniorů mezi 65 a 69 lety ze současných 2500 korun na 1000 korun ročně a u seniorů nad 70 let na 500 korun ročně. Když toto překročí, zdravotní pojišťovna by jim peníze vrátila,“ řekl premiér s tím, že se jedná hlavně o doplatky na léky vystavené na recept.