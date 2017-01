Únikové hry jsou v poslední době velice populární. Lidé v nich mají možnost na vlastní kůži okusit, jaké je to pod tlakem řešit rébusy nebo vymýšlet možnosti, jak uniknout ze zavřené místnosti.

Nová hra Útěk z Osvětimi ovšem vyvolala mezi uživateli Facebooku vlnu nevole. Ačkoli spuštěná bude až 1. července, v pátek, tedy v Den památky obětí holocaustu končí předprodej, kdy si zájemci mohou za pouhých 390 korun předplatit útěk z koncentračního tábora.

„Vydejte se s přáteli na zajímavou únikovou hru a vciťte se do kůže obětí koncentračního tábora v Osvětimi. Čeká vás 'poslední sprcha!' Avšak s tím rozdílem, že vy se z této místnosti můžete dostat živí,” píše se v popisku nabídky únikové hry. S dodatkem, že není vhodná pro astmatiky.

Připravujeme pro vás novou únikovku na téma, které je velice "na hraně". Chtěli bychom říct, že toto téma bereme s... Zveřejnil(a) Dostaň se ven - únikové hry dne 23. leden 2017

Nabídka vyvolala silnou vlnu nevole. Uživatelé se společnosti ptají, jestli nechystá vypálení Lidic, případně zda účastníky bude mučit měsíce hladem.

Provozovatelé muzea v Osvětimi firmě na Facebooku vzkázali, že tento způsob zábavy považují za hrozný a neuctivý k památce mužů, žen a dětí, kteří padli za oběť německých nacistů v Osvětimi. „Žádáme vás, abyste tuto hru okamžitě stáhli,” dodali.

Ve hře budou efekty, které Osvětim lidem přiblíží

Redakce Novinek se dotázala zástupců společnosti, zda jim připadá vhodné inzerování hry na den obětí Šoa (židovský výraz pro holocaust).

„Ano. Je to velice nevhodné. Toto byla má chyba, že jsem si toto datum neuvědomil a jedná se opravdu o nepříjemnou náhodu,” uvedl pro Novinky provozovatel firmy Pavel Stanislav.

Tato hra by měla přinést patřičný respekt a úctu k tomuto tragickému období. Pavel Stanislav, společnost Dostaň se ven

O hru je podle něj zájem, zatím mají 26 předobjednávek. Je prý přitom cílená na lidi, kteří si nedávnou historii tolik neuvědomují.

„Tato hra by měla přinést patřičný respekt a úctu k tomuto tragickému období. Cílem této hry je tudíž uvědomění. Na druhou stranu je spousta lidí, kteří si Osvětim uvědomují, a to je dobře. Od těchto lidí je pochopitelná kritika hry a vůbec se tomu nedivím. Lidé by ze hry měli odejít s pocitem úcty a respektu,” uvedl Stanislav.

„Samozřejmě nikdo nedokáže nastolit takovou hrůzu, co ti lidé prožívali. To nedokáže nikdo a je to dobře. Ve hře budou efekty, které to alespoň trošku přiblíží. Lidé by ze hry měli odejít s pocitem úcty a respektu. A to je právě cílem hry,” dodal.

Mezinárodní den památky obětí holocaustu byl vyhlášen Valným shromážděním Organizace spojených národů na 27. ledna. V ten den před 72 lety byl totiž osvobozen nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor Auschwitz-Birkenau.