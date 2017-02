Syn dospěl a už má exekuci. Za chyby rodičů stále ještě platí děti

Letos je to rok, co děti nemusí platit poplatky za odpad, ale odpovídají za ně rodiče. Novela zákona o místních poplatcích zamezila dalšímu vzniku dětských dlužníků. Zákon ale není retroaktivní, a tak mnohé děti v dětských domovech, pěstounské péči nebo z rozvedených rodin často po oslavě osmnáctých narozenin navštíví exekutor. Je to i případ syna Michala Říhy.