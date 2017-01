Koaliční rada se ve středu zabývala novelou zákona o Vojenském zpravodajství. Ta je podle kritiků formulována velice laxně a dává rozvědce do rukou až příliš velké pravomoci. Předseda Pirátské strany Ivan Bartoš se například obává, že by pak vojenské zpravodajství mohlo instalovat do sítě sondy, které mají aktivní charakter. Tím pádem by prý rozvědka mohla přes síť měnit obsah v konkrétních počítačích. [celá zpráva]

Novela přitom již prošla vládou. I přesto se jí ve středu zabývaly špičky vládnoucích stran. „Při projednávání na vládě jsme byli ujištění, že tam není žádný problém. Ukazuje se, že to tak možná není,” vysvětlil médiím po jednání koaliční rady Sobotka.

„Požádali jsme ministra obrany, aby nás ujistil, že nebude docházet k nepřiměřenému zásahu do svobod, že nebude docházet k možnému narušování nebo ohrožování soukromí. Aby nás ujistil, že jsou nastaveny dostatečné kontrolní mechanismy v režimu tohoto zákona,” dodal.

Obrana má vysvětlovat



Ačkoli je podle Sobotky potřeba dbát na kyberbezpečnost, nyní by se ministerstvo obrany a vojenské zpravodajství mělo zaměřit na to, aby přesvědčili poslance, že je tam dostatečný systém kontroly. Novela by podle něj měla být více konzultována s IT odborníky či s poskytovateli sítě.

Podle ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL) se koaliční rada usnesla, že nyní by ministerstvo obrany mělo poslancům více celou věc vysvětlit. Případně by mělo ve spolupráci s členy sněmovního bezpečnostního výboru pracovat na pozměňovacích návrzích.

„Je potřeba si uvědomit, že vlastně každá činnost zpravodajství bezpečnostních složek je svým způsobem zásah do soukromí občanů,” řekl Jurečka s tím, že v novele by mělo být jasně dané, že ta data nemohou být zneužitelná. Komunikace s operátory by dle něj měla být nastavená tak, aby tu byla nastavená jasná ochrana lidí.