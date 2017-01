Problém se týká nejnovějších lokomotiv z plzeňské Škodovky, které prošly opravami. Čtyřnápravové lokomotivy mají každé dvojkolí hnané vlastním elektrickým motorem. Jen se čtyřmi funkčními motory je možné považovat vůz za provozuschopný.

„Jezdíme s lokomotivami, kde nefunguje jeden, u některých dokonce dva motory,“ řekl Právu zaměstnanec ČD, jenž si nepřál být jmenován, ale jeho jméno redakce zná. Nejedná se o krátkodobou situaci, u některých strojů je to stav trvající několik měsíců.

Obtížný rozjezd i nižší účinek brzd



„Jel jsem s lokomotivou, kde fungovaly jen dva motory. Na mokrých kolejích se s tím nedalo pořádně rozjet a vlak nabíral zpoždění,“ dodal další z mužů jezdících se stroji, které měly být chloubou Českých drah, namísto toho se staly jen draze zaplacenými vozidly.

Odpojený motor znamená kromě nižšího výkonu i nižší účinek elektrodynamické brzdy (EDB). „Neznamená to, že vlak nejde zastavit, ale víc to zatěžuje vzduchové brzdy,“ dodal strojvedoucí.

České dráhy problém bagatelizují. „Do provozu nasazujeme výhradně vozidla schopná bezpečného provozu, která jsou zcela v souladu se závaznými předpisy upravujícími provoz na železniční síti. Všech 20 lokomotiv řady 380, které mají ve stavu ČD, nedávno prošlo vyvazovací opravou u opravce, který byl řádně vysoutěžen,“ sdělila listu mluvčí ČD Monika Bezuchová.

„Pokud se u některého stroje objeví porucha, v záruční lhůtě ji reklamujeme a následuje odstranění v nejbližším možném termínu dle kapacitních možností firmy,“ dodala. Zdůraznila, že se to týká i případů poruchy trakčních motorů, které by měly za následek snížení výkonu vozidel.

„V žádném případě se však nemůže stát, že bychom provozovali vozidlo, které by mělo poruchou sníženou bezpečnost pro provoz,“ zdůraznila mluvčí.

Předpisy zakazují vyslání na trať

Jenže podle drážního předpisu V 25 lokomotivy s nefunkčními motory nesmí jejich domovské depo vůbec vyslat na trať. Příloha předpisu obsahuje seznam závad, při nichž je zakázáno lokomotivy provozovat.

Do provozu tak nesmějí například vozidla, která mají vadný kterýkoliv prvek trakčního obvodu, a to je především motor. Přesto lokomotivy jezdí s vypnutým jedním, či dokonce dvěma ze čtyř motorů často dlouhé měsíce. Už při odstaveném jednom motoru klesá výkon EDB na polovinu. Předpis ji ale hodnotí jako nefunkční a zakazuje nasazení stroje do provozu. Strojvedoucí s takovou lokomotivou může pouze dojet do cíle, pak ale musí stroj na opravu a na trať se může vrátit, až když je zcela v pořádku. „To je předpis, realita je ale jiná. U některých lokomotiv tento stav trvá měsíce,“ řekl Právu strojvedoucí.

Právo získalo fotografie dokumentující, že na lokomotivě 380.015 byl motor odpojen již vloni v únoru. Opravu absolvovala až na podzim. Jiná, číslo 005, byla ve službě například 12. prosince jen se dvěma motory. Zdroj listu potvrdil, že některé lokomotivy opravdu nejsou v plné kondici, pro nedostatek strojů je ale přesto depa stále posílají do provozu.