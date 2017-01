V pondělí bylo nejchladněji na Šumavě, kde na Hnilišti klesla teplota na -23,5 stupně Celsia. V Borová Lada bylo -21,5 stupně, na Kvildě -18,3 stupně, ve Vyšším Brodě -18 stupňů. Nejtepleji bylo v Liberci, kde rtuť teploměru klesla na pouhých -5 stupňů.

„Ráz počasí se nezmění ani v následujících dnech. Mrznout bude až do 1. února,“ uvedla Honsová. Ojediněle se na některých místech Česka objeví slabé sněžení, ale bude to asi jen na třiceti procentech.

V pondělí bude zataženo s nízkou inverzní oblačností a mrznoucími mlhami. Na horách by mělo být jasno až polojasno. Denní teploty se budou pohybovat v rozmezí -5 až -1 stupeň. Při protržení oblačnosti vystoupá rtuť teploměru na +1 stupeň.

Pozor na mrznoucí mlhy



Od úterý po celý týden bude počasí jako přes kopírák. Zataženo s nízkou inverzní oblačností, mrznoucí mlhy, na některých místech by mohlo slabě sněžit. Během dne bude ojediněle jasno.

V noci se budu teploty pohybovat v rozmezí - 6 až -10 stupňů, při vyjasnění budou klesat na -14 až -15 stupňů. Během dne by měly být v intervalu -5 až -1 stupeň, tam kde se protrhne oblačnost, vystoupí na +1 stupeň.

Řidiči by si měli dát pozor na mrznoucí mlhy, které budou trápit Česko až do počátku února. Nejen kvůli námraze, ale výrazně budou snižovat viditelnost, varují meteorologové. Smogová situace se také nezlepší. Děti by v tyto dny neměly vůbec vycházet z domu.

Změna až v únoru



Ráz počasí by se mohl změnit až koncem prvního únorového týdne. „Předpovědní modely neprve hovořily o tom, že razantní změna počasí s teplotami až kolem +8 stupňů by měla přijít s nástupem února. To se ale nyní změnilo,” řekla Honsová.

Oteplit by se podle jejích slov mělo až koncem prvního únorového týdne. „je to ale ještě daleko a vše se může ještě změnit,” dodala.