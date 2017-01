Hlavní problém je podle ministra zdravotnictví vysoký počet lékařů, kteří odcházejí do důchodu. Údaje o odchodech lékařů do ciziny se podle něj trochu nadhodnocují. „Potřebujeme počty absolventů zvýšit o 150 - 200 studentů ročně,“ řekl Ludvík. Dodal, že nyní ročně vychází z lékařských fakult asi 1050 absolventů, z toho několik set jsou cizinci, především Slováci. Část z nich zůstává v Česku, další se vrací do svých zemí.

Ministr zdravotnictví chce vládě v únoru předložit zákon o univerzitních nemocnicích, podle kterého by lékařské fakulty měly získat 460 miliónů korun z rozpočtu ministerstva školství.

Svoboda: Doktor nemůže dělat všechno



„Není potřeba zvyšovat počet studentů, ale změnit systém výuky,“ oponoval Ludvíkovi poslanec ODS Bohuslav Svoboda, lékař a bývalý pražský primátor.

Příčina nedostatku lékařů je podle něj jinde. Neměli bychom mít lékaře na to, aby od začátku administrativy přes jednoduché úkony dělali všechno sami. Podobně je tomu prý u sester. Evropský trend je několikastupňová klasifikace,“ dodal Svoboda.

„Narážíme na odpor českých lékařů, kteří se o kompetence dělit nechtějí,“ bránil se ministr zdravotnictví.

Zakážeme i energetické nápoje?



Debata se dotkla i protikuřáckého zákona, který minulý týden schválil Senát. Zakazuje kouření v restauracích.

„Tohle není o liberalismu, tohle je o zdraví,“ řekl Ludvík. Podle něj většina lidí začala kouřit buď na vojně, nebo když jako mladí začali chodit do hospody.

Podle Svobody by stát neměl nařizovat, ale vychovávat. Zákazy podle něj lákají k porušování. „Zakážeme také vysokoenergetické nápoje, když máme studie, podle kterých přispívají k vzniku alkoholismu u mladých?“ ptal se.