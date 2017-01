V centru Prahy uhynulo pět labutí. Veterina šetří, zda jde o ptačí chřipku

V centru Prahy nedaleko Karlova mostu bylo v pátek nalezeno pět mrtvých labutí. Kvůli možnému podezření na ptačí chřipku byly následně převezeny ke zkoumání do Státního veterinárního ústavu. Předběžné výsledky by měly být známy v sobotu. Novinkám to sdělil mluvčí státní veterinární správy Petr Majer.