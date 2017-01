Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) si od změn slibuje srovnání podmínek na malých a velkých školách. „Malotřídní školy mají velký problém, aby odučily to, co jim stát ukládá,” zmínila Valachová s tím, že nemají třeba dostatek prostředků na kvalitní učitele. Nový způsob financování by tento problém mohl vyřešit.

V pozměňovacích návrzích Sněmovna také schválila spolupráci středních škol se zaměstnavateli, aby se zlepšila praxe studentů. Nově by se také ochrany před šikanou měli dočkat učitelé. Novelu ještě projedná Senát a musí ji podepsat prezident.

Další pozměňovací návrhy neprošly



Poslankyně TOP 09 Nina Nováková chtěla prosadit návrh o pochopení a osvojení evropských kulturních hodnot a tradic humanismu. Zatímco k odlišným světovým kulturám bychom se měli podle Novákové chovat s respektem a úctou, primárně by se prý lidé měli držet svých kořenů a nepodléhat multikulturalismu. Ačkoliv se k jejímu návrhu přihlásili další poslanci napříč politickým spektrem, při hlasování neprošel.

Poslanec Miroslav Opálka (KSČM) během diskuse připomněl, že ač se také hlásí ke křesťanskému humanismu, tak ve jménu křesťanství se v minulosti páchaly i zločiny. Kromě třicetileté války připomněl i genocidu indiánů.

Sklenák: Vyjádřeme vztah k Bohu hlasováním



Poslanec Roman Sklenák (ČSSD) zdůraznil, že čas na projednání zákona je omezený, a proto by každý měl vyjádřit svůj vztah k Bohu a k evropským hodnotám svým hlasováním.

Kromě křesťanských hodnot se poslanci zabývali i návrhem poslankyně Jitky Chalánkové (TOP 09) na zrušení tzv. pamlskové vyhlášky. Tedy nařízení, které znemožňuje na školách prodávat chipsy či sladké nápoje.

Mezi zákonodárci se kvůli tomu strhla debata na téma, zda je čokoláda zdravá a co mají dělat děti, kterým rodiče dávají ke svačině tlačenku či chleba se sádlem.