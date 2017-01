Šlechtová to po pondělním večerním jednání tripartity řekla s tím, že novela míří do druhého čtení s 270 pozměňovacími návrhy, které jdou velmi často proti sobě, když upřednostňují zájmy jednotlivých lobbistických skupin na úkor celkového smyslu novely. Ta by se na program jednání Sněmovny mohla dostat na konci února.

„Předpokládám, že to projednávání bude opravdu velký masakr. Postoj ministerstva vůči pozměňovacím návrhům je z 80 procent negativní. Pokud by tato novela měla projít ve znění podle pozměňovacích návrhů a my bychom si vyhodnotili, že to nebude fungovat, tak raději požádám vládu, abychom ji ze Sněmovny stáhli,“ uvedla Šlechtová.

Cílem je zjednodušit povolování staveb

Novelu stavebního zákona má příští týden projednat koaliční rada. Podle ministerstva pro místní rozvoj (MMR) by norma měla do tzv. koordinovaného povolovacího řízení sloučit nyní oddělené územní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí (tzv. EIA).

To by mělo výrazně urychlit povolování staveb. „Mým cílem bylo mít jeden úřad, jedno povolení, jednu žalobu. To se nepovedlo, ale ve zjednodušení bychom měli dále pokračovat. Nefunkční zákon pustit nechci. A to, co si mnozí dovolují do této novely dát, považuji za zcela nehorázné,“ doplnila ministryně.

Vláda už loni v září schválila, že součástí koordinovaného řízení nebudou vodní díla, tedy například i výstavba vodovodního řadu. MMR už také připravuje zcela nový stavební zákon. Novela normy, která mění dalších 43 zákonů, má odstranit nejpalčivější problémy, nový zákon už není možné prosadit do konce současného volebního období.

Z podaných pozměňovacích návrhů poslanců je podle Šlechtové zřejmá snaha o další a výraznější změnu celého veřejného stavebního práva, nejenom stavebního zákona.

Velké množství pozměňovacích návrhů směřuje ke změně dalších zákonů. A ty, které míří přímo do stavebního zákona, se netýkají pouze novelizovaných ustanovení, ale požadují další úpravy nebo zavedení zcela nových institutů.

„Zcela tak narušují smysl koncepce připravované a s maximálním úsilím napříč resorty projednané novely stavebního zákona. Poslanci by si měli uvědomit, že některé jejich návrhy jsou jednoduše špatné. Nepomáhají zjednodušení, ale naopak stavebníky ještě více zatěžují,“ sdělil Právu mluvčí MMR Vilém Frček.

Šlechtová se bude podle něj snažit přesvědčit poslance o tom, že předložený text a celkový koncept novely stavebního zákona ulehčí a zrychlí realizaci staveb nejen pro velké, ale i pro malé investory a že další zásahy by nepřispěly k transparentnosti povolování stavebních záměrů.

Ministerstvo: Zákon torpédují lobbisté

MMR nesouhlasí například s návrhem poslanců, který posouvá termín pro ukončení platnosti starých územních plánů z 31. prosince 2020 až na konec roku 2031, ani s návrhem na regulaci umístění náboženských staveb pro ty skupiny, které nejsou registrovanými církvemi. Odmítá i návrh, aby kterýkoliv občan obce již nemohl podat návrh na pořízení územního plánu.

„Lobbisté usilují o změnu zákona a to se odráží v nesmyslných návrzích, které mění až třetinu stavebního zákona. Paní ministryně je tak připravena na případné stažení novely, aby se z ní nestal lobbistický návrh, který by měl na české stavebnictví opačný efekt než návrh původní,“ dodal Frček.