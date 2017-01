Podle mluvčího Českého hydrometeorologického ústavu v Praze (ČHMÚ) Petra Dvořáka byl loňský rok s průměrnou teplotou 8,7 stupně Celsia pátým nejteplejším rokem v Česku od roku 1771.

„Největší kladnou teplotní odchylku měl únor, který byl téměř o čtyři stupně Celsia teplejší, než odpovídá dlouhodobému průměru,“ sdělil v pátek Právu Dvořák. Dodal, že z celého roku byl pouze jediný teplotně podprůměrný měsíc, a to říjen s velmi malou odchylkou o 0,3 stupně Celsia.

Srážek loni v České republice spadlo 639 milimetrů, což bylo o pět procent méně, než je dlouhodobý průměr.

Tři měsíce byly srážkově nadprůměrné, ostatní byly podprůměrné, i když ne moc výrazně. Nejdeštivějším měsícem loňského roku byl červenec, kdy spadlo 145 procent dlouhodobého průměru. Naopak nejsušší byl březen, kdy spadlo 30 milimetrů srážek, tedy jen tři čtvrtiny obvyklého množství.

Blesky a déšť

Nejvyšší zjištěná teplota vzduchu byla 11. července v Brodě nad Dyjí, a to 36,8 stupně Celsia.

Naopak nejnižší naměřená teplota byla –29,6 stupně, a to 22. ledna na Horské Kvildě na Šumavě. Dvořák zdůraznil, že se to ovšem týká jen stanic jejich ústavu. Proto někde, zejména v mrazových kotlinách, mohly být naměřeny teploty vzduchu nižší. To potvrzuje i Honsová z pražského Meteopressu. Ta uvedla, že podle jejich záznamů nejnižší teplota byla –32,3 stupně Celsia naměřená loni 19. ledna v Rokytské slati.

Podle Dvořáka bez zajímavosti není ani nejvyšší zjištěný denní úhrn srážek, který byl v Albrechticích 31. května, kdy tam v přívalovém dešti při bouřce napršelo téměř 146 milimetrů srážek, to je 146 litrů vody na metr čtvereční. „Nad územím Česka a v těsném okolí bylo za celý loňský rok čítačem blesků napočítáno 2 667 580 výbojů. Největší denní počet blesků byl 25. června, kdy se nad územím ČR zablesklo 230 309krát. U nás v ten den probíhala intenzivní bouřková aktivita, v noci i přes den,“ uvedl Dvořák.

Ranní mlhy na Kvildě

FOTO: www.sumava.eu

Honsová ještě dodala, že podle údajů Meteopressu první loňský sníh v nižších polohách napadl 5. ledna, tornádo na Náchodsku se vyskytlo 24. května, tropické a sluneční dny byly do poloviny září, první sněžení po létě na horách bylo 5. října a první sněžení v nížinách pak 10. listopadu loňského roku. Podle ní byl uplynulý rok srážkově nadprůměrný a jen například v únoru spadlo 160 procent normálu.

A jaké bude počasí letos? Podle odborníků dál se budou prohlubovat skoky teplot, rychlé změny počasí a nejsou vyloučeny ani extrémně vysoké teploty v létě a tuhé mrazy v zimě.