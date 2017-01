Ačkoli šéf hnutí ANO a ministr financí Andrej Babiš v minulosti nevyloučil, že by jeho strana podpořila v prezidentské volbě Zemana, podle Stropnického by mělo mít ANO vlastního kandidáta.

Poznamenal, že podpora hnutí dlouhodobě osciluje mezi 25 až 30 procenty a ”dost dobře není možné, aby kandidáta nemělo“.

„Nemyslím, že jako hnutí bychom se měli řídit tím, jestli do toho pan prezident půjde nebo nepůjde,“ dodal. Zeman ohlásí, zda bude či nebude kandidovat znovu na prezidenta, 10. března.

Podle Stropnického by hnutí ANO nemělo zveřejnit svého kandidáta dříve než v prvním pololetí roku 2017. Větší prioritu mají podle něj nyní podzimní volby do Poslanecké sněmovny.

Nemusí to být člen ani sympatizant ANO

Stropnický dodal, že se v hnutí zatím bavili o předběžném mechanismu výběru kandidáta. Jméno nebo dvě — to zatím není jasné — by navrhla každá krajská organizace, přičemž daný člověk nemusí být členem ani sympatizantem hnutí, ale bude z daného kraje.

„To by se mohlo soustředit v nějaký základní balík těch kandidátů, kteří by na celostátní úrovni byli vyhodnocení,“ řekl.

K tomu, že i o něm se dlouho mluví jako o možném kandidátovi na prezidenta, uvedl, že on sám by šel do voleb pouze v případě, že by získal velkou podporu.