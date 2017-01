Křídlo kolem Adama Rykaly se tak rozhodlo nerespektovat usnesení politického grémia strany, které zrušilo listopadové usnesení o odvolání ostravského předsedy Lumíra Palyzy a zakázalo rozhádaným Ostravákům svolávat další okresní konferenci, a to až do rozhodnutí předsednictva strany.

Jak Novinky informovaly v pátek, politické grémium pozastavilo výkon listopadového usnesení ostravské ČSSD, podle kterého byl z postu okresního předsedy odvolán Lumír Palyza. Odvolání Palyzy grémium označilo za neplatné. Grémium zároveň na poslední chvíli zakázalo okresnímu výkonnému výboru svolávat okresní konferenci, a to až do rozhodnutí předsednictva ČSSD o stížnosti krajského předsedy Miroslava Nováka na průběh a výsledky okresní konference ze 27. listopadu.

Svolaná konference se ale v pátek večer i přes zákaz konala. „Máme odborné stanovisko, které říká, že grémium nemůže zakazovat realizovat práva dle Stanov ČSSD, ani pozastavit usnesení OVV, ani řešit stížnosti. Delegáti okresní konference odhlasovali, že konference proběhne, a proto jsme pokračovali podle plánovaného programu. Je pro nás směrodatné stanovisko Okresní kontrolní komise, která konstatovala, že usnesení, přijatá na konferenci 27. 11. 2016, jsou platná a v souladu se Stanovami ČSSD. Přesto jsme hlasování o odvolání předsedy a členů OVV pro jistotu zopakovali,“ vysvětlil Adam Rykala, místopředseda OVV ČSSD Ostrava.

Část na protest odešla



Část přítomných podle něj z konference na protest odešla, ale konference byla přesto usnášeníschopná. Do čela okresní organizace zvolila Janu Vajdíkovou. „Jsem si vědoma, že pan Palyza se cítí být po rozhodnutí předsednictva nadále předsedou, ale já jsem přesvědčena stejně jako ostatní, že jeho odvolání bylo platné a především, že nemá podporu většiny členů. Doufám, že brzy skončí spory, které poškozují celou ČSSD,“ uvedla nová předsedkyně Jana Vajdíková.

V Praze ve stejnou dobu jednalo předsednictvo ČSSD. Zákaz stanovený grémiem podle Adama Rykaly zmírnilo a určilo, že do 9. února má být svolána nová okresní konference. „Předpokládáme, že předsednictvo přihlédlo k tomu, že na Okresní konferenci v Karviné a zřejmě i na dalších konferencích proběhlo hlasování podobně jako v Ostravě a hrozilo, že by také byla zneplatněna a karvinští delegáti, a možná i další, by se nemohli zúčastnit sjezdu v Brně,“ doplnil Adam Rykala.