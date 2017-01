Podle něj se i v minulosti vyskytovali na území Česka nebezpeční jedinci, jenom se o tom neinformovalo, což bylo podle Chovance lepší.

„Nebudu komentovat konkrétní zprávu, o které hovoří pan prezident, nemám k tomu detailní informace. Co mohu veřejnosti sdělit, podle nejnovějších zpráv, které máme, neexistuje žádné větší riziko teroristického útoku na území České republiky,“ řekl Chovanec s tím, že se jedná o informace z dnešního dne.

„Není důvod, aby zasedala Bezpečnostní rada státu, není důvod zvyšovat stupeň rizika útoku terorismu na Českou republiku,“ dodal.

Podezřelí se lépe sledují neveřejně



Přiznal že za dobu, co je v čele resortu vnitra, bylo v Česku sledováno více nebezpečných jedinců, u nichž bylo podezření napojení na teroristické skupiny. Zdůraznil, že je lépe, když se to děje utajeně a neveřejně. Příkladem je podle něj případ teroristického útoku ve Francii, kdy někteří z lidí napojených na útočníky cestovali přes Českou republiku.

Konkrétní výrok prezidenta ovšem hodnotit nechtěl. „Nebudu komentovat výroky hlavy státu. Pan prezident zjevně věděl, co říká. Myslím si, že je lepší některé věci nezveřejňovat. Je otázkou, jestli je to to, co pan prezident dnes zveřejnil. Je to na něm. Nebudu komentovat tento konkrétní případ,” uvedl Chovanec.

„Znovu říkám a uklidňuji Českou republiku, žádná zpráva nenasvědčuje tomu, že by se zvětšovalo riziko teroristického útoku pro naše občany,“ uzavřel celou věc.

Zeman ve středu sdělil, že v Česku se pohybuje člověk ze severní Afriky, který je důvodně podezřelý ze spolupráce s islámskými teroristickými organizacemi. Řekl to v souvislosti se svou kritikou nového Centra proti terorismu a hybridním hrozbám. Pracovníci tohoto centra podle něj informace, jaké má on, mít nebudou.