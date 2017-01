Naopak směrnice se zatím nezmiňuje o historických zbraních vyrobených do konce roku 1890, lucích či kuších, paintballových a airsoftových zbraních.

V praxi tak legislativa zkomplikuje život například lidem, kteří mají doma nefunkční samopal po dědečkovi, historickým nadšencům, kteří pořádají rekonstrukce bitev, filmařům a divadelníkům, kteří používají zbraně se slepými náboji, ale i lidem, kteří budou chtít repliku zbraně prodat. Směrnice, kterou podle všeho ostatní členské státy EU proti odporu Česka v březnu přijmou, totiž zamíchá s kategorizací zbraní také u nás.

„Je to nesmysl jako nahlašovat žehličku“

Zbraně kategorie D, jež si může pořídit člověk starší 18 let a nemusí se registrovat, se přesunou do kategorie C, kam patří mj. brokovnice a opakovací kulovnice používané myslivci a se kterými se musí kvůli registraci majitel dostavit na policii.

Prezident Projektu Austerlitz Miroslav Jandora, který každoročně pořádá Bitvu tří císařů u Slavkova, řekl Právu, že změna kategorie se dotkne všech asi 700 Čechů, kteří se rekonstrukce slavné bitvy z roku 1805 účastní. „Myslím, že většina z nich vlastní zbrojní průkaz a láska k jejich koníčku je pohne k tomu, aby zbraně registrovali, ale policisté se z toho asi zblázní. Je to další ptákovina, která jde proti normálnímu myšlení. Je kolem toho hysterie, jak kolem narovnávání banánů,“ podotkl.

Hlavou nad směrnicí kroutí i šéf Muzea na demarkační linii v Rokycanech František Koch. Registrace zbraní kategorie D mu příliš problémů prý nedělá, také ale zvažované změny považuje za nesmyslné. „Bude to pro mě jen další administrativa, ale budiž. Registrovat však odborně nevratně znehodnocenou zbraň má asi takový význam, jako bych nechal registrovat žehličku. Co pánové a dámy v Bruselu vymýšlejí za statisícové platy, jsou nepředstavitelné hlouposti,“ řekl Právu Koch, jehož muzeum se podílí na populární armádní akci Bahna, během níž se veřejnosti ukazuje armádní technika.

Podle stínové zpravodajky směrnice a europoslankyně za ANO Dity Charanzové se text směrnice stále vyvíjí a její konečná verze se ještě může změnit.

Zbrojní průkaz i na repliku?

„Nesouhlasím ale s tím, aby deaktivované zbraně, byly zařazeny do stejné kategorie jako běžné lovecké zbraně, které používají myslivci, které majitel musí ohlásit policii. Je mi záhadou, jak by takovým krokem chtěla Evropská komise posilovat bezpečnost v Evropě. Navíc není úplně jasné, co se bude dít se zbraněmi, které už znehodnocené jsou,“ řekla Právu.

Směrnice podle informací Práva také pořádně zamotala hlavou odborníkům na ministerstvu vnitra. Zákon totiž vyžaduje po držitelích zbraní kategorie C mít platný zbrojní průkaz, což většina lidí, kteří mají vzduchovku, plynovou pistoli nebo znehodnocenou repliku, nemá. A za držení zbraně bez povolení hrozí tučná pokuta.

Podle informací Práva tento problém již ministerstvo vnitra řeší. V úvahu přichází vytvoření podkategorie skupiny C pro nynější zbraně kategorie D, na které by se povinnost vlastnit zbrojní průkaz nevztahovala, registraci by se ale podle všeho jejich majitelé nevyhnuli. Při novém nákupu by to znamenalo předložit jen občanský průkaz, ale do fronty na registraci by nejspíš museli dosavadní majitelé. S povinnou návštěvou policie by také byl spjat prodej zbraně kategorie D mezi dvěma soukromými osobami, protože by registrovaná zbraň měnila majitele.