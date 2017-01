Pan Václav žije na ulici už 12 let, nocuje pod Hlávkovým mostem, kde si před 10 lety postavil příbytek a kde s ním nyní žije i dalších pět „spolubydlících“.

Zima ho podle jeho slov obvykle až tolik netrápí. „Kromě toho jediného mrazivého dne, kdy bylo -13 stupňů, se to dá zvládnout. V noci to není problém, protože mám kvalitní přikrývky. Mám tři péřový deky, a kdyby bylo opravdu potřeba, kdyby udeřily třeba 20 stupňový mrazy, tak támhle mám spací pytel, kterej chrání do -30 stupňů, vysokohorský spacák,“ řekl Novinkám Václav Šíma.

Pan Šíma je na zimu vybavený - má tři péřové deky a vysokohorský spacák

Několik lidí však mrazy překvapily. Za uplynulý víkend si v Česku vyžádaly šest lidských životů, u řady dalších lidí to pak skončilo „jen” podchlazením.

V zimním období fungují v Praze speciální opatření, která zajišťují rozsáhlejší pomoc pro lidi bez přístřeší. Otevřely se třeba dvě noclehárny v Michli a Vackově s celkovou kapacitou 180 míst. Provoz nízkoprahových center se rozšířil a funguje také centrální dispečink, prostřednictvím kterého jsou propojena jednotlivá sociální zařízení. Další zázemí pak potřebným nabízí i loď Hermes nebo neziskové organizace.

Některým lidem však podmínky v těchto zařízeních nevyhovují a hledají raději útočiště jinde.

„Hlavní důvod, proč ty lidi odcházejí, je ten, že v sobě mají alkohol. Ten odbourává normální fyzický zábrany člověka. Za normálních okolností by, alespoň v Praze, nemohl nikdo umrznout. Pokud v sobě teda nemá alkohol. Pud sebezáchovy by mu to nedovolil,“ uvedl Václav Šíma, který je na ulici už 12 let.

Nádobí mají prý tak akorát, na plynovém vařiči si dělají jídlo

O poznání kratší dobu než Václav je bez domova pan Marek, na ulici žije podle svých slov dva roky. I on patří k těm, kteří zmiňované služby nevyužívají.

Pod Hlávkovým mostem žije nyní šest lidí bez domova

„Proti zimě bojuji tak, že si tady zapínám kamínka. Jinak se chystám do práce, mám ji rozjednanou. Naštěstí tu mám kamaráda Ondru. Nedovedl bych si to představit, být úplně sám na ulici,“ popsal pan Marek.