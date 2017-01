Oto Helík s kolegy našel dvě husy a dali je na rozbor. U jedné z nich se potvrdil nález viru. Nelíbí se mu, že je nutné vybít i zdravá zvířata v chovu. „To mi připadá absurdní, protože my nejsme žádné ohnisko nákazy. Praví nosiči jsou divoké kachny, husy, kormoráni, potápky... všechna zvířata, co volně lítají na Labi a na všech vodních tocích a přenáší ty nemoci dál a dál,“ řekl zdrceně pro Novinky. Dodal, že nakažená husa se našla půl kilometru od ostatních.

Mezi drůbeží se nachází i devět afrických pštrosů, na které je majitel obzvláště hrdý. „Těší se obrovskému zdraví. Chováme je pro zábavu, je to příroda, je to nádhera. Finance tady nejsou důležité, je to srdeční záležitost,“ svěřil se Helík a přiznal, že se s ostatními spolumajiteli snažili najít i jiné řešení než vybití celého chovu.

„Chtěli jsme zjednat nápravu, dostat šanci. Navrhovali jsme třítýdenní karanténu, aby veterináři mohli pozorovat, zda je nakaženo více zvířat,“ prozradil s tím, že odpověď byla ze všech stran negativní.

I když je založení nového chovu bude stát statisíce, chovatel s tím vůbec neváhá. Jediné riziko ovšem vidí v dalším nakažení. „My jsme takoví nadšenci do přírody, že určitě začneme znovu. Je to tady nádherné, nedotčené. Ale nosiči zde pořád lítají, nikdo je neřeší, tak se musí jen doufat, že všechno dobře dopadne,“ doufá Oto Helík.