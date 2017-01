„Česko sužuje plošná epidemie chřipky a za této situace by nebylo zodpovědné dovolit dále vyvážet zásoby antivirotika, které je účinné pro děti i pro dospělé,“ uvedl ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD). Zákaz se týká léku Tamiflu 75 mg.

Současné zásoby léku by měly stačit na pokrytí epidemie. Tamiflu patří do skupiny antivirotik a je možné jej podat jak dospělým, tak dětem, a to včetně novorozenců, u kterých se projeví příznaky typické pro chřipku.

Lékaři prozatím zaznamenali 35 závažných případů a devět úmrtí. Nejčastěji komplikacemi trpěli senioři.

Chřipková epidemie je momentálně rozšířena prakticky po celé Evropě.