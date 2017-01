Nový informační systém sice zlepšil komunikaci a koordinaci záchranářů, ale nesplnil minimálně pět ze 13 dílčích cílů, které generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (HZS) stanovilo v projektové dokumentaci. Informační systém byl uveden do ostrého provozu v lednu 2016, dva roky po původním plánováném zahájení.

Evropská unie zaplatila 288 miliónů z celkového nákladu 364 miliónů.

Pražská zdravotnická záchranná služba se k síti nepřipojila. „Operátoři záchranky v Praze museli i nadále všechny informace o zásazích předávat hasičům a policii telefonicky," vysvětlil NKÚ vzniklé potíže. Hlavní město by se mělo připojit v průběhu letošního roku.

Zpoždění kvůli zakázce



Podle NKÚ mohlo vedení hasičů vybrat dodavatele systému v otevřené soutěži už v roce 2011, ale na požadavek ministerstva vnitra zadalo zakázku Odštěpnému závodu ICT České pošty, se kterým mohlo smlouvu podepsat až v březnu 2013. Projekt měl být přitom dokončen už závěrem téhož roku.

„Odštěpný závod ICT navíc neměl ke splnění všech projektových úkolů dost zaměstnanců ani výpočetní techniky, musel vypsat některé zakázky, s nimiž původně nepočítal, a u některých zakázek se opozdil," uvedl NKÚ.

Generálnímu ředitelství HZS se do ukončení prověrky od NKÚ nepodařilo uzavřít s Odštěpným závodem ICT kvůli jeho finančním požadavkům smlouvu na provoz informačního systému. Kvůli tomu byl servis informačního systému zajištěn pouze na záruční dobu do konce roku 2017. „Další tři roky sice musí odštěpný závod poskytovat servisní podporu, není už ale jakkoli vázán lhůtou, do kdy musí případné závady odstranit," sdělil NKÚ.

Komplikace ve sdílení informací mezi záchranáři



Vedení hasičů z projektu utratilo již více než 150 miliónů korun za spuštění národního systému příjmu tísňového volání, a to kvůli zpoždění projektu a a hrozbě pro dočerpání evropských dotací. Nevznikla tak jednotná technologie pro příjem tísňového volání. Záchranářům to komplikuje sdílení informací o místě nehod a dalších událostí a také informací o pohybu sil vyslaných k zásahu, tvrdí NKÚ. Podle něj tak nadále existuje celkem šest různých informačních systémů pro příjem tísňového volání.

„Přestože se projekt NIS IZS za minulých vlád potýkal s řadou problémů, které ohrožovaly jeho realizaci a způsobily značné zpoždění, podařilo se ho současnému vedení ministerstva úspěšně dokončit a přitom dodržet všechna pravidla pro využití prostředků strukturálních fondů Evropské unie a současně naplnit cíle projektu," nechal se slyšet Jaroslav Strouhal, náměstek ministra vnitra pro informační a komunikační technologie.