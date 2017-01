„Migrace je zdrojem teroristických útoků v EU, to je jasné. Jestli Evropa nezmoudří, dopadne hodně špatně,“ řekl Klaus.

„Masová migrace do Evropy je důsledkem nikoliv ISIS, ale důsledkem politiky evropských elit, či pseudoelit. To, že s sebou nese i migranty, kteří se chtějí chovat nemírumilovně, je jasné,“ uvedl exprezident.

Americké volby a Rusové



V rozhovoru se také vysmál aktuální zprávě CIA, že výsledek amerických voleb, v nichž zvítězil Donald Trump, mohly ovlivnit ruské zpravodajské služby. „Tomu se opravdu usmívám, tohle žádný rozumný člověk nemůže myslet vážně,“ řekl Klaus. Démonizace ruského postoje je podle něj hloupá a dětinská. „Ani v nejbujnější fantazii si neumím představit, že by si Putin svolal svoje generály a řekl jim, že zkusí ovlivnit americké volby,“ řekl. Dodal také, že tajným službám nevěří v žádné zemi.

„Že Barack Obama nezvládá konec své prezidentské kariéry a chová se absurdně, křečovitě až dětinsky, to jsem od něj nečekal,“ popíchl také odstupujícího amerického prezidenta, který ke konci svého funkčního období například nechal z USA vyhostit několik desítek ruských diplomatů. Trump se podle něj chová ve vztahu k Rusku rozumně. „Mohl by se vyvázat z klimatických závazků, to by bylo dobré,“ uvedl bývalý prezident.

Podle Klause budou v příštích dnech v Evropě sílit protesty proti současnému modelu evropské integrace, které započal brexit. „Model integrace se bude dál nabourávat,“ předpověděl. Označil za mystifikaci, že by se při referendu o brexitu lidé rozhodovali ve světle migrační krize. „Bylo to jednoznačné vyjádření fiaska dnešní formy integračního procesu,“ řekl.

Podzimní parlamentní volby v Česku budou podle bývalé hlavy státu nezajímavé. „Volby budou o maličkostech, zástupných tématech, nevraživosti těch vůči o něm. Proto budou méně zajímavé,“ predikoval Klaus.

„O změně u nás není poptávka, ale ani nabídka. Jednotlivé strany chtějí pouze posílit své zastoupení v parlamentu, to ale není nabídka změny,“ míní Klaus. Politické strany by podle něj měly například usilovat o zesílení elektronizace státní správy. „Měla by tu být debata o rozsahu a velikosti státní správy,“ řekl Klaus.

Současná česká pravice?



K české pravici je skeptický. „Nevidím šanci současné české pravice, že by ten prapor jasně a srozumitelně zvedla,“ řekl Klaus, který v devadesátých letech zakládal pravicovou ODS, ale v roce 2008 z ní odešel.

Současný prezident Zeman podle něj bude chtít svůj úřad obhajovat. „Spíš si myslím, že kandidovat bude, ale nemám to od něj jako tajnou informaci,“ uvedl Klaus, který dodal, že přímou volbu hlavy státu dále odmítá jako nesystémovou.

Vyjádřil se také k přebytkovému státnímu rozpočtu. „To, že si vláda vymyslela v minulém roce deficitní rozpočet, byla hloupost a naprostý omyl,“ zkritizoval současný kabinet Klaus. Peníze podle něj zůstávají ve státní kase také proto, že je vláda neumí a nemůže vydávat.

„Náš ekonomický systém je tak přeregulovaný, zatížený tisíci zákony a předpisy, že se spousta peněz nedá vydat,“ řekl Klaus. Stát by podle něj v době přebytkového rozpočtu měl snížit daně a další poplatky.

Exprezident také uvítal konec devizových intervencí ČNB v tomto roce. „Od začátku jsem proti nim protestoval. Centrální banka nemá dělat aktivistickou politiku. Naopak zde mají být fixní pravidla ohledně množství peněz v ekonomice, a oproti tomu maximální pružnost měnových kurzů,“ uvedl.