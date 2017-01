Pane ministře, často mluvíte o tom, jak se snažíte šetřit a bojovat proti daňovým únikům, ale na dvou příkladech z poslední doby to tak úplně nevypadá. Proč jste se postavil proti návrhu Evropské komise na zavedení společného základu daně z příjmů firem v EU?

Když se to probíralo v Radě ministrů financí v Bruselu, tak jsem to opatření v prvé fázi podpořil. Jenže po debatě s úředníky resortu financí a svou náměstkyní přes daně Schillerovou jsem názor změnil. Nejde o to, že bych společný základ daně kategoricky odmítal, dost ale pochybuji o jeho pozitivním dopadu.

Premiér Sobotka tvrdí, že nahráváte velkým společnostem, které přesunováním kapitálu mezi státy optimalizují odvody. Takže to vypadá, že na střední a malé podnikatele si došlápnete, třeba tím, že zavedete elektronickou evidenci tržeb, ale ty velké necháte být.

Pan premiér opět něčemu nerozumí a místo toho, aby se mě napřímo zeptal, tak zase dělá politiku přes média. Určitě podporujeme boj proti daňovým únikům, jestli ale Česko na návrh EK kývne, tak odevzdáme další pravomoci do Bruselu. To opravdu nechci.

Pokud to uděláme v případě korporátní daně, tak se může stát, že jednoho dne budeme nutně potřebovat opatření proti nějaké trhlině v zákoně, kvůli níž nám budou utíkat peníze, ale místo abychom to udělali rychle a sami, budeme muset několik let vyjednávat s Bruselem, zda to je v EU vůbec možné zavést. Dopadne to tak stejně jako teď, kdy se již kolikátý rok marně snažím prosadit tzv. reverse charge proti únikům DPH, který nám EU stále blokuje.

Prostě nechci, aby nám bruselští úředníci už také určovali, jaké máme mít daně. To opravdu ne.

To, že vlastníte Agrofert, ve vašem rozhodování hraje roli?

Nehraje, protože brzy už nebudu majitelem ani Agrofertu, ani fondu Hartenberg. Obou se zbavím a vyhovím protiústavnímu zákonu o střetu zájmů. A když se zbavím firmy, tak budu usilovat o to, abych se domohl svých práv.

Teď máte na mysli Ústavní soud? Prezident Zeman zvažuje, že pokud Sněmovna přehlasuje jeho veto zákona o střetu zájmů, tak se na ÚS obrátí.

Nevím, co udělá prezident, ale poslanci ANO uvažují o tom, že by se obrátili na Ústavní soud. Lex Babiš je totiž účelový zákon šitý na míru proti mně, na kterém se domluvil Sobotka s Kalouskem, protože mě chtějí dostat z politiky. Nic jiného v tom není.

Na jak dlouho se firem zbavíte?

Pravděpodobně na tak dlouho, dokud budu ve vládě nebo v politice. To jsem ještě neřešil. A přiznám se, že to nakonec udělám rád. Víte proč?

Povídejte.

Alespoň mě už konečně přestanete otravovat neustálými dotazy o Agrofertu a ani mě nebude moci neustále napadat premiér řečmi o střetu zájmů, který mu ještě v říjnu 2013 vůbec nevadil, protože tehdy se klepal, jestli se premiérem vůbec stane, jestli budu o vládě vyjednávat s ním, nebo s Haškem.

Občanský zákoník počítá se svěřenským fondem, který regulaci nepodléhá.

Když už mluvíte o střetu zájmů, finance předložily koncem roku do připomínkového řízení návrh změny pro investice do investičních fondů. Objevil se názor, že byste díky tomu mohl obejít střet zájmů. Vytvořil byste fond, stal se jeho jediným vlastníkem, do něj vložil Agrofert, čímž byste vyhověl zákonu, protože firmu už nebudete vlastnit vy, ale fond, a Agrofert by se tak opět mohl ucházet o nenárokové dotace a státní zakázky. To je plán?

Vy jste blázen. Ta změna se připravuje už téměř rok ve shodě s Českou národní bankou. Navíc proč bych měl dávat svůj majetek zrovna do investičního fondu, jehož zřízení je dost obtížné, který podléhá mnohem přísnější regulaci, a musel bych mít souhlas různých institucí?

Vždyť dnes občanský zákoník počítá se svěřenským fondem, který regulaci nepodléhá, a když do něj člověk vloží majetek, tak podle zákona o střetu zájmů nebude ovládající osobou.

Ale stejně by to nebylo možné. Investiční fond totiž ze své definice musí být seskupením majetku alespoň dvou lidí. Takže je to nesmysl.

Znamená to, že Agrofert skončí ve svěřenském fondu?

To oznámím až na konci ledna, teď vám to říkat nebudu, protože to stále řeší moji právníci. Není jednoduché se zbavit firmy s tržbami 200 miliard.

Skončil by tam i fond Hartenberg, který se teď ocitl ve středu pozornosti, respektive jím vlastněná brněnská klinika Reprofit, která dvěma ženám při umělém oplodnění zaměnila embrya. Stále se vás to ještě týká? Co si o tom myslíte?

Překvapilo mě, že se něco takového může stát, a celé situace upřímně a hluboce lituji. Vidím, že se klinika k celému případu postavila čelem, věc prošetřuje a přijímá opatření, aby se něco takového už nikdy nestalo. Pokud vím, s oběma rodinami jsou pracovníci kliniky v intenzivním kontaktu a hledají cestu, jak případ vyřešit.

Ještě k Agrofertu – podle médií máte na krku trestní oznámení pro krácení daně a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Šlo o to, že v roce 2012 Agrofert vydal korunové dluhopisy, které jste koupil vy. Kvůli mezeře v zákoně se na ně nevztahovala daň z dividend a díky tomu jste si přišel na 90 miliónů. Co na to říkáte?

Domnívám se, že i za tímto třetím, v podstatě anonymním oznámením stojí bývalí zhrzení zaměstnanci, ať už z financí, nebo z Mafry, kteří pak přešli do rádoby nezávislých webů s nejasným financováním.

Trestní oznámení jsem nečetl a ani mě nezajímá. Je to další politický útok. Vše proběhlo v souladu se zákonem, který tehdy jako ministr financí prosadil pan Kalousek. Šlo o standardní zajištění zdrojů financování pro Agrofert. Jeho dluhy rostou, a tak se financuje i dluhopisy.

Agrofert vydá korunové dluhopisy, na které se nevztahuje daň z dividend, a ty dluhopisy koupíte vy. Jaký jiný účel to má mít, než abyste na tom vydělal? Vždyť to z toho čouhá jako sláma z bot.

To vůbec není pravda. Firma potřebovala peníze, tak se emitovaly dluhopisy, které jsem koupil. Byl to standardní instrument financování, nevidím na tom nic nenormálního. V roce 2012 jsem byl soukromý podnikatel a týkalo se to soukromé společnosti. Dluhopisy emitoval nejen Agrofert, ale spousta dalších firem, bank a institucí. A hlavně jsem tehdy vůbec nebyl v politice a ani jsem nebyl ministr financí, tak nechápu, proč to se mnou řešíte.

Protože jste ministrem financí dnes. Je vhodné, že brojíte proti daňovým únikům, sám jste ale využil mezery v zákoně, která vám dosud vynáší peníze? Co jít příkladem?

Však jdu příkladem. Od roku 1993 do roku 2015 jsem sám jako fyzická osoba měl hrubé příjmy 1,86 miliardy korun. Na daních jsem zaplatil 304 miliónů a na pojistném 27,5 miliónu korun. A jako politik nestojím stát téměř nic.

Co se těch dluhopisů zbavit, když v té politice jste?

Nevidím důvod, proč bych to měl dělat. Nyní se kvůli politice a zákonu o střetu zájmů zbavuji celé firmy.

Zákon o střetu zájmů ale mezitím vetoval prezident Zeman. Bylo to na vaši žádost? Třeba oplátkou za to, že ANO nebude stavět případného protikandidáta na Hrad?

Pan prezident má svoji hlavu a ve svém odůvodnění přednesl relevantní argumenty. Žádné kšefty s ním určitě nedělám. A hlavně, takový kšeft by neměl logiku, vždyť veto stejně Sněmovna přehlasuje, ne?

ČSSD je rozpočtově nezodpovědná strana, jejímž mottem je „zdroje jsou“.

Tak postaví ANO svého kandidáta, nebo ne? S prezidentem máte přece blízký vztah.

Prosím vás, co je to blízký vztah? Máme spolu normální vztahy. V některých věcech s prezidentem souhlasím, jako v investicích nebo názoru na migraci, v některých zase ne, jako se zavedením eura nebo s tím, že v reformě policie dal za pravdu Chovancovi.

Pana prezidenta si zvolili občané v přímé volbě a budou to oni, kteří případně zhodnotí jeho působení. Je dobře, že přímou volbu máme. My tím nežijeme, neřešíme to. Prezidentské volby nejsou pro nás prioritní, to jsou sněmovní volby. ANO určitě nešlo do politiky, aby mělo prezidenta, ale aby bojovalo proti korupci tradičních politických stran.

To bude hlavní motto kampaně ANO ve sněmovních volbách? Patří sem i kritika policejní reformy?

Kampaň určitě budeme stavět na našich zkušenostech z politiky. Lidem budeme vyprávět, jak to v politice chodí, jak to chodí ve vládě, jak ve skutečnosti funguje koalice, ve které premiér říká o předsedovi druhého nejsilnějšího hnutí, že je opozice. Vím, jak hospodaří ČSSD. Je to rozpočtově nezodpovědná strana, jejímž mottem je „zdroje jsou“ a jejíž předseda jako ministr financí v době většího růstu než dnes nasekal 400 miliard dluhů.

Takže Sobotka má vlastně pravdu, protože chystáte kampaň stavět na útocích proti ČSSD.

To určitě ne. Chceme lidem vzkázat, že bychom tuto zemi uměli rozhodně spravovat lépe. Do politiky jsem nešel proto, abych měl obživu, ale abych dělal službu lidem jako jejich zaměstnanec a efektivně spravoval a hospodárně nakládal s veřejnými penězi.