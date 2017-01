Už jste se rozhodl, zda budete kandidovat na šéfa lidovců?

Kandidovat nebudu. Nebylo to ani tak, že bych říkal, na post kandidovat chci. Dostal jsem na toto téma spoustu dotazů nejen od novinářů, ale i od kolegů z KDU-ČSL i mimo stranu. Tak jsem řekl, že se na to musím zastavit a doma se přes Vánoce o tom pobavit, jestli vůbec zůstat v politice, protože s pěti dětmi to není sranda. Straně se nebývale daří a jdeme postupně nahoru. Pokud se předseda rozhodl znovu kandidovat, tak nemám důvod stranu štěpit. Také bych nemohl říci, Pavel Bělobrádek to dělá špatně a já nabízím nový koncept. Takto to není. Chybí tedy ten základní motiv.

Doma jste dostal povolení zůstat ve vysoké politice?

Manželka toho má na svých bedrech nejvíce, když nejsem doma. Řekla mi, ať do toho jdu, protože moji činnost vnímá pozitivně, že mám výsledky a něco dělám pro společnost.

My budeme prosazovat spíše evoluci Marian Jurečka

Říkáte, že se straně daří. Co budete dělat, abyste letos oslovili voliče v kampani do sněmovních voleb?

Budeme chtít posílit náš program v ekonomické a hospodářské oblasti. Tady například premiér Sobotka mluví o revoluci v daních, my ale budeme prosazovat spíše evoluci, tedy spíše stabilizovat, co je dnes dobré. Chceme pokračovat v daňovém zvýhodnění rodin, proto je nejlepší nástroj daňová sleva, která je vázána jen na ty, co pracují. Chtěli bychom valorizovat slevy jak na poplatníka, tak i na děti a tím zvyšovat příjem domácností.

Jak se rodí koalice s hnutím STAN?

Vedeme intenzivní diskusi se STAN na nejvyšší úrovni a chtěli bychom mít během měsíce jasno, jak bude případná volební strana technicky postavena a na jakých principech bude fungovat, jak bude organizována kampaň a tak dále. Čeká nás také diskuse, jak by měly vypadat kandidátky.

Vám se ta myšlenka koalice se Starosty líbí?

Líbí, protože bychom tím mohli vytvořit silnou protiváhu proti ČSSD a hnutí ANO Andreje Babiše, která by mohla mít slušný výsledek. Musíme ale legislativně a technicky spolupráci dobře nastavit, protože jde o jiný model, než měli Starostové s TOP 09. Tam je podporovali na jejich kandidátce, a my jednáme o modelu volební strany.

Věřím, že dokážeme lidem ukázat, že některá řešení hnutí ANO jsou špatně Marian Jurečka

Může to ještě zemřít na těchto technických detailech?

To nevylučuji, že to může na detailu umřít. Silně proto v KDU diskutujeme o tom, že pokud to nebude právně v pořádku a bude to napadnutelné, tak do toho nepůjdeme.

Mluvil jste o tom, že chcete být protiváhou ČSSD a Andreji Babišovi. Jak se proti nim chcete, když jste teď v jedné vládě, vymezit?

Určitě pozitivním způsobem. Budeme chtít voliče přesvědčit, že naše řešení je lepší a promyšlenější. Nemáme ambici dělat negativní kampaň. Za ty tři roky ve vládě jsme ani já, ani Pavel Bělobrádek nebo Daniel Herman nevyvolávali konflikty, spíše naopak. Když budeme racionálně argumentovat, tak věřím, že dokážeme lidem ukázat, že některá řešení a recepty hnutí ANO jsou špatně.