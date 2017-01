„Rodné číslo je součástí jak IČ tak DIČ a je na každé účtence. To bylo samozřejmě vždycky, nicméně teď se ty účtenky vydávají v takovém velkém objemu, milióny kusů účtenek se doslova válejí kolem košů. Dostává se to nadměrně do veřejného prostoru,“ míní Kučera.

Daňové identifikační číslo je složené z kódu země a z číselné části, kterou u fyzické osoby většinou tvoří rodné číslo.

„Přes rodné číslo se můžete dnes dostat do celé řady různých registrů. Je to snadno zneužitelné. Nedávno jsem byl u lékaře na vyšetření a všude po mně chtěli rodné číslo. Na základě toho mě tam vyšetřili,“ vyprávěl Novinkám poslanec topky.

„Z rodného čísla, kromě toho, že je zneužitelné, zjistíte rok narození, pohlaví. Myslím, že ta informace by neměla běhat po veřejném prostoru,“ zdůraznil.

Rodná čísla chtěl zrušit už Špidla



Diskuze o zneužití rodného čísla není nová, v Česku se vede řadu let. Zrušit rodná čísla chtěl v roce 2001 už Vladimír Špidla, když byl ministrem práce a sociálních věcí ve vládě Miloše Zemana. Nahradit je chtěl číslem sociálního pojištění.

Omezit rodná čísla kvůli možnému zneužití chtěla i Nečasova vláda v roce 2012, návrh ale neprotlačila.

Podle Kučery je nyní na čase diskuzi znovu otevřít. On sám chce v blízké době předložit poslanecký návrh, který by identifikátory zavedl. Je mu však jasné, že se jedná o běh na dlouhou trať.

„Budu chtít, aby to vláda projednala. Uznávám, že je to poměrně složitá záležitost, má to vazbu na více zákonů. Nepředpokládám, že by to reálně fungovalo ještě letos,“ připustil.

Doplnil, že celou věc chce konzultovat s ministerstvem vnitra. Identifikátory by totiž mohly být součástí elektronických občanek.