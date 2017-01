Ministr zdravotnictví chce v zákoně definovat hospice ještě před volbami

Český právní řád by se měl dočkat definice hospiců a takzvané paliativní péče, a to v novele zákona o zdravotních službách. Ta by měla vzniknout za půl roku. Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) doufá, že zákon projde legislativním procesem do konce volebního období. Sdělil to v pátek po jednání se zástupci hospicové a paliativní péče.