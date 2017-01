„Příkladem terorismu může být za války atentát na Heydricha, otázkou je, jestli bylo jeho cílem šíření strachu,“ uvedl Mareš. Dodal, že takto čin vykládají některé britské učebnice. Chybějící definice pojmu terorismus podle něj značně komplikuje mezinárodní spolupráci v boji proti němu.

Proti takové interpretaci ovšem vystoupil diskutující z publika, podle kterého je uvedený příklad s Heydrichem je nemístný, protože terorismus, jak jej vnímáme nyní, znamená vraždění nevinných, zatímco v minulosti se útočilo na konkrétní osoby nebo třeba skupiny.

Mareš uznal, že jeho příklad byl extrémní, chtěl tím ovšem naznačit, že termín terorismus lze vykládat různými způsoby. „Nepodařilo se doteď na půdě OSN přijmout něco jako všeobecnou úmluvu o terorismu,” řekl s tím, že to zkrachovalo na sporu mezi arabskými státy a Izraelem a jeho spojenci. Spolupráce mezi státy je přitom podle Mareše důležitá.

Měl se stát v Česku teroristický útok?



Mareš také mluvil o tom, že v roce 2003 nebo 2004 měla česká tajná služba informace od pákistánských kolegů, že se v Česku se chystá teroristický útok. Skupina pachatelů prý tehdy chtěla unést letadlo ze středoevropského letiště, možná i z České republiky, což ale není úplně jasné. „Byli zadrženi ještě na území Pákistánu. Oni se domnívali, že tady budou mít snazší přístup k letištím a potom s letadly udělají něco podobného, co se stalo 11. září v Americe,“ dodal.

Po doplňující otázce upřesnil, že informace je už několik let přístupná na webu Bezpečnostní informační služby (BIS).

Chovancův záměr muslimy děsí



Velkým tématem v diskuzi se také stal návrh ministra vnitra Milana Chovance, kterým by se měla měnit Ústava. Podle ní by měl každý občan právo zabránit teroristickému útoku svojí legálně drženou zbraní.

Mareš namítal, že je to možné už teď, protože je to nutná obrana a zákon tedy vlastně nic nemění.

Přítomní muslimové začali vyjadřovat své obavy, že by je ozbrojení Češi ze strachu mohli zastřelit, ačkoli by se teroristického útoku vůbec nedopustili. Stačilo by prý, aby stáli poblíž místa výbuchu a stali by se pro většinu obyvatelstva automaticky pachateli.

Kongres trvá již dva dny. Ve středu bývalý předseda pražské muslimské obce Vladimír Sáňka vyzval, aby se lidé bez ohledu na víru společně spojili proti terorismu.Také varoval před uplatňováním kolektivní viny za teroristické útoky vůči všem muslimům.