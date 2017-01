První pár uvítal manžele Sobotkovy ve Sloupové síni. Oběd se koná od 13:00 a bude trvat dvě hodiny. Podle mluvčího Jiřího Ovčáčka bude coby předkrm pražská šunka od kosti s křenem a lánským pečivem, následovat bude dančí na smetaně a citronový sorbet jako dezert. Toto menu je téměř totožné s loňským, pouze tatarák z lososa coby předkrm nahradila šunka.

Menu tradičního novoročního oběda v Lánech. pic.twitter.com/fYAMjyoaq5 — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 2. ledna 2017

Tématem rozhovoru budou i prezidentské volby. Jak Sobotka řekl v neděli České televizi (ČT), pokud ve vnitrostranickém referendu vybere ČSSD za kandidáta na prezidenta Zemana, vedení to bude respektovat.

„Vedení sociální demokracie by názor členské základny mělo respektovat,“ uvedl v neděli v ČT Sobotka. Dodal, že ve vnitrostranickém referendu, které se má konat v první polovině roku 2017, by se nemělo hlasovat pouze o sociálně demokratických kandidátech na prezidenta, ale měl by se tam probrat každý, kdo oznámil svoji kandidaturu na prezidenta nebo ji v následujících měsících oznámí.

„Počkáme si, jestli Miloš Zeman ohlásí svoji kandidaturu, pokud ano, tak ho zařadíme,“ dodal. Zeman v minulosti uvedl, že zda se bude znovu ucházet o post prezidenta republiky, oznámí v březnu tohoto roku. Prezidentské volby se pak budou konat na počátku roku 2018.

Sobotka přiznal, že důležitější pro něj jsou volby do Poslanecké sněmovny, které se budou konat na podzim letošního roku. „Při vší úctě k volbě prezidenta republiky, rozhodující pravomoci má vláda či předseda vlády. Vláda rozhoduje o životních podmínkách obyvatel,” sdělil Sobotka.

U oběda se bude jednat o vetu i o bezpečnosti



Ještě v neděli uvedl, že při novoročním obědě se nebudou bavit pouze o státních záležitostech, ale podělí se i o zážitky z vánočních svátků, tedy z uplynulých dnů. Naznačil, že by s prezidentem chtěl probrat i některá veta, konkrétně veto zákona o střetu zájmů.

Zeman zákon o střetu zájmů vetoval v prosinci s tím, že je podle něj v rozporu s Ústavou. Zákon, který je také přezdívaný jako lex Babiš má zabránit, aby členové vlády vlastnili média nebo podnikali. Zeman uvedl, že pokud Sněmovna jeho veto přehlasuje, tak je připraven obrátit se na Ústavní soud, aby definitivně rozhodl o případném nesouladu novely zákona o střetu zájmů s Ústavou České republiky.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček naznačil, že u jídla se bude také probírat bezpečnostní situace v Evropě a vývoj České republiky.