Rodina společně s přítomnou porodní asistentkou začala vysvětlovat, že nešlo o plánovaný domácí porod, a zasahující zdravotníky obviňuje z arogance - ti to odmítají a trvají na tom, že se s podobným postojem u matky novorozence ještě nesetkali.

Událost, na kterou upozornily Novinky, se odehrála ve středu 28. prosince odpoledne v Plzni. Záchranka rodičku odvezla na gynekologicko-porodnickou kliniku plzeňské fakultní nemocnice, zatímco půl hodiny staré dítě zůstalo doma v péči otce a porodní asistentky Kateřiny Brodské. „Ženu z nemocnice propustili ještě týž den,“ uvedla mluvčí nemocnice Gabriela Levorová.

Proč doma?



Porod, který údajně proběhl velice rychle, prý nebyl plánován jako domácí. „Považujeme za velmi nevhodné jej takto označovat,“ uvádí prohlášení, které v pátek zaslala Brodská za sebe a za dotčenou rodinu deníku Právo. Žena podle tohoto vyjádření počítala s tím, že bude rodit v rakovnické nemocnici.

Záchranáři to vidí jinak. „To by záchranku volali při prvních kontrakcích, po odtoku plodové vody. Nás však nevolali k porodu, nýbrž až k poporodním komplikacím,“ řekl Právu Martin Brejcha, mluvčí zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje.

Rozhodnutí nechat novorozence doma v péči otce a porodní asistentky rodina obhajuje strachem z jeho možného podchlazení, z infekce a také obavami, že bude dítě od matky při jejím případném hospitalizování separované. „Bylo by samozřejmě ideální, kdyby syn mohl být se svou mámou, to ale v tu dobu nebylo bohužel možné, v nemocnici by je bývali oddělili,“ uvedl otec.

Podle docenta Jiřího Boudy z gynekologicko-porodnické kliniky plzeňské fakultní nemocnice je ale normální, že novorozence v podobných případech přiveze záchranka spolu s matkou. „To, že to nechtěli, standardní není. Dítě by měl bezprostředně po porodu prohlédnout neonatolog,“ upozornil Bouda.

„Na naší klinice zůstávají děti v devadesáti procentech u matky. Výjimky jsou jen při závažných zdravotních komplikacích,“ dodal Bouda.

Tašky nevozíme



Rodina si stěžuje i na chování zasahujících záchranářů. „Bylo velice arogantní a domluva probíhala velmi složitě. Při odvozu ženy posádka po několika výzvách odmítla převzít běžnou kabelku s oblečením doklady a telefonem, které pak žena postrádala v nemocnici,“ stojí mimo jiné ve zmíněném prohlášení.

Brejcha to odmítá. „Osobně jsem na místě nebyl, ale lidi, kteří tam zasahovali, znám. O aroganci se u nich určitě nedá mluvit. A nechci věřit tomu, že by odmítli převzít kabelku - naopak, standardně u každého pacienta říkáme, aby si s sebou vzal osobní doklady, kartu pojištěnce a podobně. Co odmítáme, jsou větší zavazadla, třeba sportovní tašky. V záchrance je není kam ukotvit, v případě nehody by mohly zranit pacienta nebo posádku,“ upozornil Brejcha a dodal: „Na případ jsme upozornili proto, že se nám nic podobného ještě nestalo. A ať se na nás nikdo nezlobí, pro novorozené dítě je prostě nejlepší, když je u své matky.“