Takzvané rozšířené konfiskace vycházejí z evropské legislativy. Předlohu má nyní na stole Senát. Základní myšlenkou normy je, že zločin se nesmí vyplácet. Zákonodárci počítají s tím, že konfiskace majetku nebude trestem, ale preventivním a ochranným opatřením. Soudy by nemusely složitě prokazovat spojitost majetku s konkrétním trestným činem. Stačilo by pouze, že hmotné statky s velkou mírou pravděpodobnosti z trestné činnosti pocházejí.

K zabavování majetku se mohlo přistupovat u trestných činů s horní sazbou nejméně čtyři roky nebo u pletich při veřejných zakázkách nebo dražbách, u výroby drog, podplácení či korupce.

Platit by mohl od dubna

„Rozšíření konfiskace výnosů z trestné činnosti jsme zapracovali do novely trestního zákoníku. Novelu jsme Poslanecké sněmovně předložili v březnu 2016. Sněmovna náš návrh schválila a nyní je v rukách Senátu, který o ní dosud nejednal. Předpokládáme ale, že novela nabude platnosti v dubnu příštího roku,“ řekl Právu mluvčí ministerstva spravedlnosti Jakub Říman.

Nový paragraf by mohla justice aplikovat v případě, že soud dospěje k názoru, že hodnota majetku je v hrubém nepoměru k legálním příjmům pachatele. Zabavovat by se přitom mohl i majetek dalších lidí spojených s kriminálníkem. Nepomohl by tedy oblíbený fígl převést majetek na děti, manželku nebo ho za nápadně výhodných podmínek někomu prodat, ušetřeny konfiskace by nebyly ani svěřenecké fondy.

„Vyvádění majetku na známé či příbuzné lze sice postihovat již nyní, ať již formou trestního postihu osob, na které je takový majetek převáděn, v podobě úmyslného či nedbalostního trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti nebo podílnictví, ovšem širší možnosti v této oblasti přinesou právě rozšířené konfiskace,“ potvrdil mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.

„Problematika vyhledávání, zajišťování a odčerpávání výnosů z trestné činnosti je jednou z hlavních priorit Nejvyššího státního zastupitelství. Samozřejmě úspěšné odčerpání majetku a výnosů z trestné činnosti je klíčovou, neřkuli nejdůležitější fází celého procesu,“ dodal Malý.