První atak na stádo ovcí pana Martina Límana proběhl v únoru letošního roku. „Ztratila se mi jedna ovečka a jedno jehně. Ovečku jsme našli roztrhanou v polích zhruba 600 metrů od domu. Nejdřív jsme nevěřili, že je to ovečka. Když jsme k tomu přišli, tak jsme zjistili, že vlci stihli za přibližně tři hodinky spořádat celou ovci. Zbyla tam jen lebka, páteř a kožich. Jehně se nenašlo vůbec,“ popsal únorovou událost chovatel Martin Líman.

Druhý útok proběhl na začátku května, kdy na svém pozemku našel roztrženou kozu a stádo bylo chudší o ovci a jehně. Třetí útok proběhl v ranních hodinách 28. září a pan Líman přišel o další jehně.

Chovateli tak ze šestnácti kousků vlci zadávili sedm, z toho mu bylo zaplaceno pět. Na nedohledané zbytky jehňat, která vlci dokáží strávit celá, se náhrada totiž nevztahuje.

Kromě nových plotů, kůlů nebo pletiva, uvažuje chovatel o dalším opatření, které by mělo vlkům zabránit v lovu. Chce si pořídit osla. Ten prý totiž nemá rád psovité šelmy a svou nelibost k nim umí dát dost nahlas najevo. Pro pana Límana a jeho rodinu by pak fungoval jako „alarm“.

Starosta obce Bezděz nemá obavy, že by nebezpečí hrozilo lidem v okolí. „Vlci jsou tak plaší, že by doprostřed vesnice nepřišli. Pan Líman ale žije na kraji vesnice u lesa, takže pro vlky je to místo příhodné,“ řekl Novinkám starosta obce Bezděz Jaroslav Cinkl.

Liberecký kraj letos zaplatí téměř 35 000 korun za ovce, které chovatelům roztrhali vlci.

„Škodu majiteli ovce vyplatí Liberecký kraj, který má pro tento případ k dispozici dotaci od Ministerstva financí ČR vyhrazenou právě pro náhradu škody způsobenou vybranými zvláště chráněnými živočichy, mezi které vlci patří," uvedl za Liberecký kraj radní pro životní prostředí Jiří Löffelmann. Za dobu své existence už kraj na náhradách vyplatil bezmála dva milióny korun.

Výskyt vlků byl v CHKO Kokořínsko - Máchův kraj potvrzen v roce 2014. Od té doby se jim daří a úspěšně se rozmnožují. Letos v červenci zachytila fotopast další čtyři mláďata. V oblasti mají podle odborníků vlci dostatek kořisti, žijí zde divoká prasata, daňci, jeleni a srnci. Velkým přínosem vlka v krajině je tak podle ochránců přírody regulace těchto v české krajině přemnožených zvířat, která poškozují lesní porosty. Vlci dokážou v krátkém čase překonat stovky kilometrů. Největší divoká populace se nachází v německé Lužici, kde se vlci dokázali přizpůsobit a přežívají i v poměrně hustě osídlené krajině.