Ve čtvrtek bude zataženo nízkou oblačností a mlhavo. Denní teploty se budou pohybovat od –4 do 0 stupňů Celsia. Nízká oblačnost na horách bude rozpuštěná, v tisíci metrech bude kolem pěti stupňů. Během noci by mělo být zataženo frontální oblačností, místy s mrznoucím deštěm. Od 500 metrů by se mohly objevit i srážky sněhové.

V pátek se budou ranní minima pohybovat v rozmezí od –2 do –6 stupňů, během dne vystoupají na –1 až 3 stupně. Ráno a odpoledne bude zataženo s mrznoucím deštěm, odpoledne bude ubývat oblačnosti až na polojasno.

V sobotu na Štědrý den se oproti pátku oteplí. Ranní teploty se budou pohybovat od –1 do 3 stupňů. Ráno se objeví mlhy s nízkou oblačností, postupně od západu bude přibývat vysoké oblačnosti. Od 600 metrů nad mořem by mělo sněžit, na Moravě a ve Slezsku od 400 metrů. Odpolední maxima dosáhnou na 2 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude chladněji, od 0 do 4 stupňů.

V neděli bude zataženo s deštěm, pouze na horách se od 800 metrů objeví sněžení. Ranní teploty se budou pohybovat mezi 4 a 0 stupni, odpolední maxima se vyšplhají až na 6 až 10 stupňů.

V pondělí bude nejtepleji, ranní teploty budou v rozmezí 9 až 5 stupňů, odpolední maxima 8 až 12. Bude převládat oblačnost, ráno se slabým deštěm.

V úterý přijde citelné ochlazení, denní teploty budou mezi 1 až –5 stupni. Od středních poloh je očekáváno sněžení.

Předvánočnímu počasí by měli věnovat zvýšenou pozornost zejména řidiči. Především na Brněnsku je čeká mrznoucí mrholení, na Vysočině četné námrazy.