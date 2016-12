Právu to řekl Rudolf Provázek, ředitel společnosti Fish Market, která se stará o prodej ryb v rámci Skupiny Rybářství Třeboň. „Letošní rok je vánoční trh specifický především většími rybami. Z Třeboňského rybářství míří na vánoční trh v České republice 500 tun ryb, když 95 procent činí kapr a zbytek jsou štiky, candáti, amurové nebo sumci,“ dodal Provázek.

Největší zájem je o kapry do tří kilogramů.

FOTO: Petr Horník, Právo

Ceny kaprů se nezvedaly, ale budou se lišit jako tradičně po­dle regionů. „Záleží na koncovém prodejci, ale také na tom, kde se ryba prodává. Nejlevnější je v místech produkce, naopak vyšší náklady jsou s dovozem například do Prahy nebo Ostravy,“ podotkl Provázek. Běžně by se cena za kapra první třídy (1,8 do 2,5 kg) měly pohybovat kolem 80 korun za kilogram a výběr kolem tří kil kolem devadesáti korun za kilogram. Šéfredaktor časopisu Český rybář Ivan Finta upozornil, že při výběru kapra z kádě by si měli dát lidé pozor především na to, zda nemá ryba nějaká zjevná poranění.

Zkuste kapra v bramboráku

„Je samozřejmé, že nikdo nemá kupovat také rybu, která je břichem vzhůru. Pokud plavou všechny u hladiny, bývá to známka kyslíkového deficitu (hodně ryb, málo vody). Jestliže plave u hladiny jen jeden kapr, může to být známka stresu nebo nějakého onemocnění – takovou rybu raději nekupujte,“ zdůraznil Finta.

Většina lidí dává na štědrovečerní večeři přednost klasice: smažený kapr s bramborovým salátem. Ivan Finta však upozornil, že na kapra je mnoho kulinářských variací, například kapr v bramboráku, což je dvojí česká klasika.

„Řízky z kapra den před přípravou zakápneme citrónem a necháme přes noc odležet v lednici. Druhý den filety omyjeme, osolíme, opepříme a připravíme si klasické bramborákové těsto. Nastrouháme syrové brambory (tentokrát nevymačkáváme vodu, aby nakonec vzniklo těstíčko, ve kterém obalíme kapra), přidáme hladkou mouku, bohatě majoránky a česneku, sůl, pepř a jedno vejce,“ popisuje přípravu speciality Finta.

Další postup je už jednoduchý. Filety obalíte v bramborákovém těstíčku a hned smažíte na rozpáleném oleji. Tam, kde těstíčko odpadne, „napatláte“ další, až postupně vznikne kompaktní obal. Smažíte do zlatohněda.