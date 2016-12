Na základě usnesení předsednictva zanikne členství v hnutí všem dosavadním členům těchto dvou místních organizací, řekl první místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Jedním z členů je přitom i liberecký primátor Tibor Batthyány, ten byl rozhodnutím zaskočen.

Zrušení místních organizací navrhla místopředsedkyně pověřená řízením krajské organizace v Libereckém kraji Jana Pastuchová. "Jedná se o krajní řešení, které je ale bohužel nevyhnutelné. Už květnu, kdy z místní organizace Liberec chtělo vystoupit osm jejích členů, kteří upozorňovali na opakované nedodržování stanov, nám bylo jasné, že po volbách budeme muset situaci řešit. Vedení krajské organizace se ještě snažilo vše urovnat, bohužel to k ničemu nevedlo," zdůvodnil rozhodnutí předsednictva Faltýnek.

Ke zrušení organizací přispěl podle něj i fakt, že obě organizace měly dlouhodobé problémy s přijímáním nových členů a to i přes opakované výzvy vedení hnutí k nápravě. "Vypadalo to, jako by si své buňky zprivatizovali. Noví členové se skoro nenabírali. Informovanost dovnitř hnutí třeba o nedávných změnách na magistrátu byla takřka nulová," dodal Faltýnek.