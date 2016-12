Do konce příštího roku by měli zákonodárci změnit ustanovení, jež nechává rozsah údajů žádaných v kontrolním hlášení DPH na úvaze finanční správy. Údaje by měl stanovit přímo zákon.

Zásah ústavních soudců v tomto bodě vstoupí v platnost až 31. prosince 2017. „Zákonodárce tak dostává prostor na to, aby tuto chybu napravil,” uvedl soudce zpravodaj Tomáš Lichovník.

Podání k Ústavnímu soudu připravila Strana soukromníků, za senátory jedná Ivo Valenta. Podpisy připojila většina senátorů za ODS i zástupci klubu SPO, KSČM a Severočechů.

Stěžovatelé tvrdili, že kontrolní hlášení je v rozporu s právem na ochranu před shromažďováním a zneužíváním údajů, neboť plátci daně musí finančním úřadům sdělovat důvěrné informace o svých odběratelích a dodavatelích.

Ministerstvo financí si od kontrolního hlášení slibovalo omezení daňových úniků. Úřad očekával, že zavedení povinnosti zvýší výběr daně z přidané hodnoty asi o deset miliard korun. Kontrolní hlášení plátci podávají od začátku letošního roku.