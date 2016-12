Konec „natahování” zákazníků taxi? Vláda schválila novelu zákona o silniční dopravě

Vláda v pondělí schválila přísnější postihování řidičů taxislužby. O oprávnění by nově mohli přijít hned po spáchání prvního vážného přestupku, tedy pokud by při jízdě nezapnuli taxametr či pokud by zákazníka „natáhli”. Novela také znamená více povinností pro poskytovatele taxislužeb. Měli by vést knihu jízd a dohlížet na to, aby všichni jejich řidiči měli oprávnění řidiče taxislužby.