„Rozhodnutí samozřejmě vítám, ačkoli tradiční politické strany se už nechaly slyšet, že to okamžitě přehlasují. Vypadá to, že je to nejdůležitější zákon pro ně. Škoda, že tak nemluví o přehlasování Senátu v rozpočtové odpovědnosti nebo o daňovém balíčku,” řekl v pondělí na úřadu vlády novinářům Babiš.

„Posedlost zbavit se mě z politiky je už tak velká pro ty tradiční strany, že podle předsedy Sněmovny to bude zařazeno už 10. ledna,” dodal s tím, že spěch, který doprovází schválení veta, je pro něj nepochopitelný. „Lex Babiš” chápe jako nástroj, který ho má zřejmě donutit opustit politickou dráhu.

Spojenectví se Zemanem je prý nesmysl



Vymezil se proti tvrzení pravicových politických stran, že by se nyní nějak politicky „spřáhl” se Zemanem. „Je to nesmysl,” komentoval to.

Přiznal ovšem, že se s prezidentem o zákonu o střetu zájmů bavil, Zeman však podle jeho slov nijak nenechal ovlivnit jeho názorem. „Prezident má samozřejmě svoji hlavu a má své právníky. Řekl, že se rozhodne na základě doporučení poradců,” uvedl.

Podle něj je Zemanovo rozhodnutí důkazem toho, že se někdo dívá na „lex Babiš” objektivně. „Je to zákon proti jednomu člověku a nevidím důvod, proč bych neměl mít právo něco vlastnit a být zároveň v politice. Nikdo se na to nedívá tak, že to ohrožuje i zaměstnance,“ dodal.

Prezident už ohlásil, že pokud jeho veto Sněmovna přehlasuje, obrátí se na Ústavní soud. Babiš s ním v tomto souzní. Zákon o střetu zájmů je podle něj jasně protiústavní.

„Vadí jim, že s nimi neděláme kšefty”

„Samozřejmě každý dobrý ústavní právník musí potvrdit, že je to protiústavní. Je to forma politického boje. Měli bychom bojovat ve volbách a v kampani a nezneužívat Sněmovnu na politický boj proti soupeřům, kterým vadí, že jsou noví v tradiční politické sféře a neděláme s nimi ty kšefty,” dodal.

Jeho firmy by kvůli zákonu neměly nárok na některé dotace, veřejné zakázky či investiční pobídky, které nyní Agrofert přijímá. On sám by v případě dalšího politického angažmá nemohl vlastnit média, která mu nyní patří.

Zeman novelu vetoval kvůli tomu, že je podle něj v rozporu s ústavním pořádkem a jen sotva může dosáhnout zamýšleného cíle. [celá zpráva]

Politici napříč spektrem se shodují, že poslanci veto prezidenta přehlasují. Potřeba k tomu bude 101 poslanců. Normu přitom pokaždé podpořilo přes 120 zákonodárců. [celá zpráva]

Někteří z politiků dávají Zemanovo veto do souvislosti s údajným spojenectvím obou politiků, které může souviset s nadcházejícími volbami. [celá zpráva]