Rohlíčky, kokosové kuličky či vosí hnízda. Lidé pekli cukroví pro bezdomovce

Vítr, mráz, sníh a lepší vyhlídky téměř mizivé, to zažívají lidé bez domova v zimě. Kromě teplého oblečení či dek jim v tomto období udělá velkou radost i vánoční cukroví, a to nejen v době adventu, ale klidně i v lednu. Probouzí to v nich vzpomínky na dětství a na dobu, kdy to bylo ještě dobré.