Novinky

„Já jsem mnohokrát řekl, že si vážím vlády za to, co udělala v oblasti důvěry nebo naděje, kterou dala občanům. Že si jí vážím za konkrétní činy v oblasti pomoci těm slabým, ať je to pomoc rodinám s dětmi, ať je to pomoc starobním důchodcům,“ řekl Zeman.

Poté však doplnil i kritiku a použil i velmi ostré vyjádření. „Vláda podle mého názoru dosud ve svém konání učinila jednu základní chybu, že podlehla panu Kalouskovi a zk... služební zákon z původní podoby, řekněme italského modelu, kde státní tajemník přetrvává, i když vláda se mění každý rok. Kdyby vláda vydržela tři týdny a pak sledovala rozpad TOP 09 v přímém přenosu, tak by možná panu Kalouskovi tak snadno neustoupila a služební zákon by státní správu opravdu odpolitizoval, nikoli přepolitizoval.”

Služební zákon Sněmovna schválila minulý týden, když přehlasovala Zemanovo veto. [celá zpráva]

Zeman během Hovorů použil vulgárních výrazů více. K tématu politických vězňů v Rusku hovořil ironicky i o odsouzeném oligarchovi Michailu Chodorkovském, kterého označil za tuneláře, ale i skupině aktivistek Pussy Riot. Tato „pornografická skupinka“ je podle něj vinna „minimálně trestným činem výtržnictví v pravoslavném chrámu, nehledě na to, že jedna její členka se účastnila veřejné soulože v pokročilém stadiu těhotenství.“ Vzápětí se Zeman zeptal moderátora, zda ví, co je to „pussy“ a hned si i sám odpověděl: „K... V textech této skupiny je k... sem, k... tam, opravdu dokonalý případ politického vězně jako vyšitý,“ dodal prezident.

Podání k ÚS bude širší



Na dotaz moderátora, proč použil během rozhovoru několik neslušných slov, Zeman odvětil, že je inspirován panem Schwarzenbergem, „který v každé druhé větě říká h...“

Ke služebnímu zákonu se Zeman vyjádřil šířeji. „Zatímco původně jsem se domníval, že budu ochoten jít na kompromis, na zrušení budižkničemů, kteří se jmenují političtí náměstci, tak můj právní odbor našel ve služebním zákonu tolik chyb a tolik nedostatků, že to podání k Ústavnímu soudu bude podstatně, ale podstatně širší,“ uvedl. Podrobnosti však nedoplnil s tím, že si veřejnost počká zhruba čtrnáct dní.

Tři a půl hodiny spánku

V souvislosti s kritikou, že využil k návratu z Číny do Česka letoun společnosti PPF podnikatele Petra Kellnera, Zeman uvedl, že „letadlem by neletěl, za prvé kdyby tam nestálo, za druhé kdyby mi to nenabídli a neměli volné místo.” Dřívější cesta mu prý ušetřila tři a půl hodiny spánku a je této nabídce vděčný.

Zeman se podle svých slov v Číně setkal s bloggery a politology a probírali spolu také otázku lidských práv. "Řekl bych, že jsem se sešel s čínskou stranou mírného pokroku v mezích zákona," řekl prezident s tím, že účastníky byli čínští oficiální představitelé, jejichž blogy sledují desítky miliónů lidí a vydávají knihy v miliónových nákladech.