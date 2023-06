Téměř od narození trpí těžkými epileptickými záchvaty, které se lékařům nedaří dostat pod kontrolu

Jakub se téměř denně potýká s menšími epileptickými záchvaty. Jakmile ale chytne virózu, prodělává epileptické záchvaty, které trvají i hodinu. „Tento typ záchvatů doprovází velké křeče a škubání, Kubík při nich jde okamžitě do bezvědomí a padá na zem. Většinou ho musí odvážet sanitka do nemocnice. Každý takový záchvat mu navíc působí negativně na mozek,“ popisuje jeho maminka Marcela.

Společně s lékaři se snaží již sedm let najít správnou kombinaci léků, které by u Kubíka záchvaty minimalizovaly. „Je to o neustálém zkoušení nových léků a nejrůznějších kombinací, protože i když něco zafunguje, pak je to stejně na krátký čas, protože takto nemocní si v průběhu léčby na léky vytvářejí rezistenci,“ upozorňuje paní Marcela.