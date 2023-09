Síla dotyku aneb Proč nám tak dělá dobře mazlení a objímání

Mazlení přitom poskytuje pocit klidu a důvěry, který vede k relaxaci. To je důvod, proč je mazlení pro miminka tak důležité, ale nejen pro ně. Účinek zůstává stejný v každém věku, stejně jako u objetí.

Přitom cokoliv, co člověka zklidní, má ozdravný vliv na jeho psychiku a tělo. „Všichni známe, že skutečně srdečné objetí často vydá za tisíc slov a skutků. Někdy je také objetí to jediné, co v daný okamžik můžeme udělat,“ vysvětluje sociální psycholog a zakladatel Školy shiatsu u nás František Bartoš.