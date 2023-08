Osm návyků, které vám mohou prodloužit život o 20 let

Minulý měsíc prezentovali vědci v rámci každoročního setkání Americké společnosti pro výživu určité styly chování, které mohou lidem prodloužit život až o dvě desítky let.

Studii tvořilo 719 147 lidí z programu Million Veteran Program, kteří byli ve věku od 40 do 99 let. Použitá data byla z dotazníků a lékařských záznamů z let 2011 až 2019.