Nejčastější příčiny slabosti, brnění a bolesti nohou

V každém případě by lidé neměli brát slabost nohou na lehkou váhu a zejména v okamžiku, kdy se problém zhoršuje, je vždy lepší vyhledat odborníka.

Někdy se může slabost objevit i po několika dnech po fyzickém vypětí. Často je pak spojena i s bolestí a svalovým napětím. V tomto případě to bývá v důsledku obnovy natažené či opotřebované tkáně. Ve většině případů se vše samo zlepší do 2-4 dnů.

Jedná se o zcela běžný zdravotní problém, který dle studií postihuje 15–20 % lidí starších 70 let. Děje se tak v důsledku snížení průtoku krve do končetin. Mezi typické projevy patří právě svalová slabost a necitlivost končetin. Objevit se nicméně může i bolest v oblasti stehen nebo lýtek po chůzi nebo po výstupu do schodů.