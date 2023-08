Nádor prostaty ohrožuje milion Čechů

Muži po padesátce by se od příštího roku mohli nechat zdarma vyšetřit na rakovinu prostaty. Od ledna jim to začnou nabízet praktičtí lékaři a ambulantní urologové jako součást nového pilotního projektu pro včasný záchyt karcinomu prostaty. Cílit se bude na víc než 1,3 milionu mužů mezi 50 a 69 lety s perspektivou dožití dalších alespoň deseti let.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto