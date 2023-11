Lidé s cukrovkou mají až dvakrát vyšší riziko srdečního onemocnění nebo mrtvice

Onemocnění cukrovkou II. typu lze přitom předcházet dodržováním zdravých návyků. „Častým problémem ovšem je, že lidé s diabetem mnohdy nepřikládají dostatečnou důležitost svému srdečnímu zdraví. Zaměřují se pouze na kontrolu hladiny cukru v krvi a zapomínají na riziko srdečních chorob. To je vážný omyl, protože srdeční problémy jsou u diabetiků hlavní příčinou úmrtí,“ varuje profesor Martin Prázný, vedoucí lékař Diabetologického centra VFN a předseda České diabetologické společnosti.

Inovativní léčba je však pouze jedním z kroků, klíčová je mezioborová spolupráce diabetologů a kardiologů, někdy i endokrinologů a praktických lékařů. Ta by měla zahrnovat monitorování zdravotního stavu pacienta, pravidelné vyšetření krevních tuků a krevního tlaku, společné plánování léčby, ale také edukaci pacienta a především jeho aktivní účast na prevenci.

„Pacienti s diabetem 2. typu by měli dobře znát své kardiovaskulární riziko a měli by sami podniknout kroky, které ho pomohou zmírnit. Měli by se ptát svých lékařů na rizika spojená s diabetem a na způsoby, jak jim předcházet. Důležité je také zlepšit životní styl, včetně stravy, pohybu a udržování zdravé hmotnosti, což může výrazně snížit pravděpodobnost srdečních problémů,“ dodává Prázný.