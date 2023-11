Léčivá síla hudby. Dokáže zvednout náladu i přivést na cestu k uzdravení

„Hudba je univerzální řeč lidstva,“ prohlásil americký básník Henry Wadsworth Longfellow. A když se ohlédneme do historie i jakékoli etapy našeho života, nelze s ním než souhlasit. Ať už milujeme jakýkoli styl, pokud jsme to hudbě dovolili (zastavili se a zaposlouchali), poznali jsme, že nás díky svým tónům dokáže provést snad všemi emocemi.

Ještě před dvaceti lety podléhala většina těhotných Češek přísné sebecenzuře a nabídka možnosti, že by si u porodu pustily oblíbené songy, byla pro velkou část z nich naprosto zcestná. Dnes se již v mnoha nemocnicích stává běžnou součástí procesu narození dítěte myšlenka francouzského porodníka Michela Odenta, který kladl důraz na vytvoření co nejlepších podmínek pro přirozený porod. Ty zahrnují kromě nároku na soukromí i vůně, přítmí a právě hudbu.

K nezaplacení je podle Majky Staňkové ticho i první měsíce po narození. Pomáhá novopečené mámě být víc sama sebou i se sebou. Nehledě na to, že pro miminko jsou tou nejvíc uklidňující hudbou hlasy mámy a táty, které je pocitově vracejí do dělohy. Důležitou roli sehrávají ale i ukolébavky – novorozence výrazně uklidňují a uspávají.

Obklopit se tóny, které lahodí našim uším, vede i k mnoha dalším benefitům. Mimo jiné při nich lze zapomenout na nesnáze. Potvrdila to jedna ze studií účinků preferované hudby. Dobrovolníci byli během ní požádáni, aby nechali co nejdéle ruce ponořené v ledové vodě. Závěr mluvil za vše. Ti, kteří si písničky sami vybrali, vydrželi mít ruce ponořené déle než ti, kteří poslouchali bílý šum nebo neurčitou relaxační skladbu.

Ve fyzioterapii pomáhá již delší dobu hudba ke zlepšování koordinace pohybu, zapojení konkrétních svalových skupin i kultivování celého motorického projevu. Důraz se klade především na využití rytmických cvičení, ale i jiných muzikoterapeutických technik. Významnou roli dokáže sehrát ale i zapnuté rádio. Toto zjištění potvrzuje fyzioterapeut Michael Dermansky: „Všiml jsem si během let praxe, že když je během terapie ticho, vnímají klienti cvičení jako tvrdou práci. To, co by jinak udělali během chvilky, jim trvá déle.“ Naopak hudba je vede. Nesmí však jít o pomalé nebo tvrdé songy. Nejlepší odezvu mají populární a veselé.