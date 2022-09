Jednoduché kroky, jak získat optimističtější náhled na život

Co se týče postoje k věcem okolo vás a k životu jako takovému, řadíte se mezi optimisty? Vidíte obrazně vždy sklenici zpola plnou? Pokud ne a chcete to změnit, není to nic náročného. Jak tvrdí experti z kliniky Mayo, štěstí je tu pro každého. Stačí se ho jen chopit.

Americký autor a řečník Shawn Achor pro server Yourtango uvádí, že získat životní optimismus a štěstí není náročné, podle něj k tomu stačí dodržovat pět jednoduchých pozitivních úkolů každý den po dobu tří týdnů. A o co že se přesně jedná? Stačí si prý osvojit vděčnost, dopřávat si každý den několik dvouminutových meditačních přestávek, praktikovat krátká cvičení, být laskavý a prožít znovu nějaký pozitivní zážitek jeho zapsáním do deníku. Klaudia Zusková: Štěstí samo nepřijde Styl Opakování je tajemství úspěchu Stejně jako sportovci zdokonalují své výkony neustálým procvičováním a opakováním, i vy můžete udělat sami sebe šťastnější, budete-li trénovat opakovaně svůj mozek pozitivními stimuly. Pokud vám přijde pět bodů od Shawna Achora náročných, zvolte si prostě jen jeden a ten dodržujte po dobu 21 dní. I to vám podle něj zlepší náladu a pozitivní myšlení. Zastavte úzkost včas pomocí jednoduchých rad Zdraví Nový způsob myšlení Výše zmíněné body jsou důležité hlavně proto, že do svého života dostanete nový – pozitivní – způsob myšlení. Ze začátku to možná bude náročnější a pomalé, ale stejně jako třeba u jízdy na kole se i u této „disciplíny" budete postupně zlepšovat, až vám přijdou zprvu náročné pozitivní kroky a činy jako naprostá samozřejmost. Čím více jimi budete mozek úkolovat, o to rychleji a přirozeněji vám budou hlavou plout pozitivní myšlenky. Nehodnoťte a nekritizujte, dokud to nezkusíte Máte pocit, že jsou zmíněné rady k ničemu? Neházejte hned flintu do žita a zkuste přijmout výzvu. Koneckonců jsou to jen tři týdny. Tři týdny, během kterých můžete začít měnit svůj mozek a své myšlení pomocí jedné pozitivní myšlenky za druhou.