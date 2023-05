Jak telefonování ovlivňuje krevní tlak

Mobilní telefony jsou tu s námi již nějakou dobu. Díky nim můžeme už dlouho nejenom telefonovat a psát si s kýmkoli, kdo zrovna není poblíž, ty chytré nabízejí i brouzdání na internetu a další zajímavé funkce či aplikace. Už dlouho se ale také ví, že ani s těmi nejlepšími technologiemi se to nemá přehánět. A to i co se týče „obyčejného“ telefonování.

Foto: Envato elements Ilustrační foto

Že dlouhé koukání do chytrých telefonů, tabletů nebo i na televizi není nejen pro náš zrak zrovna dvakrát prospěšné, jsme slyšeli mnohokrát. Stejně jako to, že nepřirozený pohyb, respektive předklon hlavy při sledování mobilu či psaní zpráv vede k rozvoji tzv. syndromu esemeskového krku. Odborníci ale nyní přišli s dalším varováním, které se týká samotného telefonování. Chceme-li si udržet co nejdéle nízký krevní tlak a zdravé srdce (jehož kondici vysoký tlak ovlivňuje), měli bychom telefonní hovory omezit na minimum. Podle jejich zjištění je totiž už pouhá půlhodina volání týdně spojována s rizikem vysokého krevního tlaku. Tým odborníků ze Southern Medical University v Číně zkoumal, zda existuje přímá spojitost mezi telefonováním a hypertenzí, tedy vysokým krevním tlakem. Analyzovali data od více než 200 000 dospělých dobrovolníků ze Spojeného království, kteří formou dotazníku uváděli své „telefonovací návyky", včetně toho, jak dlouho mají mobil a kolik hodin týdně ho k hovorům využívají. V rámci výzkumu, který trval 12 let, odborníci zjistili, že lidé, kteří v součtu telefonují během týdne 30 minut (4 minuty a 17 sekund denně) a déle, měli o 12 procent vyšší pravděpodobnost rozvoje vysokého tlaku než ti, kteří telefonovali mnohem méně. Spojitost ale nebyla dána ani tak obsahem telefonních hovorů, jako spíše nízkou úrovní radiofrekvenční energie vyzařované zařízeními, tvrdí vědci. „Zjištění rozhodně vyvolávají otázky ohledně bezpečnosti používání mobilního telefonu, a to zejména u lidí, kteří ho využívají nadměrně," cituje server Daily Mail ze zprávy, kterou uveřejnil akademický žurnál European Heart Journal – Digital Health. Při podrobnějším zkoumání odborníci zjistili, že lidé, kteří telefonními hovory strávili šest hodin týdně, měli o 25 procent vyšší riziko vyššího krevního tlaku v porovnání s lidmi, kteří tak v součtu činili maximálně půl hodiny týdně. Rovněž se podle nich ukázalo, že doba, po jakou majitel vlastnil telefon, nebo zda používal při telefonování hands-free, neměly velký význam na úroveň rizika. „I pro zdraví srdce je třeba hlídat počet protelefonovaných minut. Čím více jich je, tím větší riziko. K nevyvratitelnému potvrzení je samozřejmě třeba ještě dalších studií, už teď se ale zdá, že omezení užívání telefonů je rozumným řešením," uvedl k výsledkům profesor Xianhui Qin, jeden z autorů studie. Co se týče samotného záření nejen mobilních telefonů, bývá častým zdrojem rozporů mezi odborníky. Zatímco jedna skupina je jasně přesvědčena, že našemu zdraví v mnoha ohledech rozhodně škodí, jiné studie naopak naznačují, že při rozumném užívání žádné výrazné riziko nehrozí. Situaci tak asi nejlépe vystihuje tvrzení, že „mobil může být dobrý sluha, ale zlý pán".