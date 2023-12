Co byste si měli uvědomit, než začnete nadávat při jízdě za příliš pomalým autem

Snad každý řidič se někdy dostal do situace, že někam pospíchal a při sebemenším zdržení se neubránil nadávkám. Stačilo jedno auto, které se nedalo hned předjet, a emoce šly ven. Podobně to měl i doktor M. A. Chaudhary, když jednoho dne spěchal do práce a na cestě ho zbrzdil velmi pomalý účastník provozu.

Ani on se neubránil vzteku, než si všiml na zadních dveřích auta před sebou nálepky s upozorněním: „Tělesně postižený řidič, mějte prosím trpělivost." Rázem se zklidnil, zpomalil jízdu a uvědomil si, že i když se trošku zpozdí a do práce nepřijede včas, nic strašného se nestane. A sám sobě si položil otázku: Proč potřebujeme upozornění, abychom k druhým byli trpělivější a laskavější? Každý z nás čas od času svádí osobní boje a je jedno, zda se jedná o ztrátu zaměstnání, boj s vážnou nemocí, smrt blízké osoby, finanční problémy, či nepříjemný rozvod, přičemž nemáme potřebu to hned všem říkat a omlouvat tím své chování. Ale to, že naše každodenní výzvy nejsou vidět, ještě neznamená, že neexistují. To nejmenší, co v těchto okamžicích přitom můžeme pro druhé udělat, je být trpěliví a laskaví. „Než usednete za volant, vždy si připomeňte, že každý může mít na autě nalepenou nějakou neviditelnou nálepku. A je velmi dobře možné, že zatímco vy se budete rozčilovat kvůli pár minutám zpoždění, dotyčný se zrovna vyrovnává se ztrátou blízké osoby či vážnou nemocí," uzavřel na svých sociálních sítích M. A. Chaudhary.